Tutti i cartoni in arrivo su Italia 1 da settembre

L’estate è ormai finita e con l’arrivo dell’autunno cambia anche la programmazione mattutina di Italia 1. Quali sono allora i cartoni animati che ritornano in televisione da lunedì 7 settembre? Vediamoli insieme.

Italia 1: i cartoni in arrivo da settembre

I Puffi

Orario: 06:40

Le mattine autunnali di Italia 1 iniziano con la serie I Puffi, l’adattamento delle storie a fumetti di Peyo e Yvan Delporte, prodotta negli Stati Uniti d’America dalla Hanna-Barbera dove venne trasmessa fino al 1989 per 421 episodi divisi in nove stagioni. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta nei primi anni ‘80 sulle reti locali e poi su Mediaset.

La sigla di apertura sarà I Puffi sanno, cantata da Cristina D’Avena, pubblicata nel 1989 e scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Vincenzo Draghi.

Pollyana

Orario: 07:10

Dopo I Puffi verrà trasmesso Pollyana, l’anime adattamento dei romanzi Pollyanna e Pollyanna cresce di Eleanor H. Porter, prodotto dalla Nippon Animation come parte del World Masterpiece Theater. L’anime è composto da 51 episodi ed è andato in onda in Giappone tra il 12 gennaio e il 28 dicembre 1986 su Fuji TV mentre in Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta su Italia 1 dal 12 giugno 1987. La sigla è cantata da Cristina d’Avena.

La storia vede protagonista Pollyanna, una bambina americana allegra e vivace che dopo la morte di suo padre si trasferisce nella casa di sua zia Polly, a Beldingsville. La donna, inizialmente si comporta in modo freddo nei suoi confronti, ma ben presto anche lei si lascerà conquistare dal carattere dolce di Pollyanna, la quale, grazie agli insegnamenti del padre, tende a considerare sempre gli aspetti positivi di ogni cosa. Grazie al suo carattere stringerà nuove amicizie.

L’incantevole Creamy

Orario: 07:40

Ritorna in televisione L’incantevole Creamy, la serie animata originale Creamy Mami – L’Angelo della Magia, realizzata dallo studio Pierrot, che andò in onda in Giappone tra il 1983 e il 1984. La serie si concluse il 29 giugno 1984, proprio lo stesso giorno dell’ultimo concerto di Creamy. In Italia l’anime venne mandato in onda alle 20.00, all’interno del contenitore di cartoni animati I Cartonissimi, lo spin-off della trasmissione Bim Bum Bam.

Vi ricordiamo che Yamato Video ha pubblicato la serie e i film animati in DVD, mentre la Star Comics, ha recentemente riproposto il manga in una nuova versione da collezione insieme a Maho no Tenshi Creamy Mami Fukigen na Ohime-sama (L’Angelo della Magia Creamy Mami – La Principessa Imbronciata), disegnato da Ami Mitsuki.

Prima della comparsa di Creamy Mami, Megumi Ayase era la star indiscussa della Parthenon Productions. Il successo della rivale, però, mette in discussione la leadership della bizzosa Megumi, gelosa della nuova arrivata e decisa più che mai a riprendersi il trono di idol numero uno. Ci riuscirà? Un classico dell’universo manga e anime… rivisto da un altro punto di vista!

Qui sotto la sigla d’apertura sempre cantata da Cristina d’Avena:

Lady Oscar

Orario: 08:10

La mattinata si conclude con un grande classico del 1979, più volte riproposto, ovvero Lady Oscar, l’adattamento dell’omonimo manga di Riyoko Ikeda, ambientato durante la Rivoluzione Francese. In Italia, l’anime è andato in onda per la prima volta nel 1982 e, dal 1990, ha adottato il titolo Una spada per Lady Oscar che dà anche il nome alla sigla d’apertura cantata da Cristina d’Avena.

Il manga è stato recentemente riproposto dalla J-POP in una nuova versione, in cui i singoli volumi sono racchiusi in uno stupendo box da collezione.

LE ROSE DI VERSAILLES, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste nelle più recenti edizioni giapponesi e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista!

A Versailles arriva la prossimaa regina di Francia,l’austriaca Maria Antonietta. Lì incontrerà una comandante delle guardie molto particolare, Oscar, e le loro storie si intrecceranno con il grandioso e tragico arazzo della Storia di Francia…

Qui sotto la sigla d’apertura:

