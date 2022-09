Parlando di una serie basata sui Targaryen, è naturale una certa curiosità riguardo tutti i draghi di House of the Dragon: quali sono le loro caratteristiche principali e chi li ha cavalcati nel corso delle loro lunghe vite? A queste domande risponde Georhe R. R. Martin nelle sue opere, come Fuoco e Sangue, su cui questa serie si basa. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Simbolo di forza e di imbattibilità per Casa Targaryen, i draghi sono stati protagonisti di moltissimi scontri, e alcuni di essi sono morti proprio sul campo di battaglia. Come ammette lo stesso re Viserys (Paddy Considine), senza di essi i Targaryen sono solo dei comuni mortali. Essendo, poi, Casa Targaryen l’unica famiglia di Signori dei Draghi sopravvissuta al Disastro di Valyria, i draghi, per loro assumono un significato ancor più importante, nonché deterrente per chiunque voglia ribellarsi contro di loro e motivo di vanto.

Essendo una componente così importante per il racconto, non potevamo non parlare di Tutti i draghi di House of the Dragon. Per completezza, in questo articolo abbiamo inserito non solo i draghi che vendiamo effettivamente nella serie, ma anche quelli che vengono solo nominati e che appartenevano a personaggi che non sono stati grandi protagonisti, in quanto le loro storie sono ambientate diversi decenni prima di House of the Dragon. Inoltre, troverete anche menzione e trattazione di draghi che ancora non abbiamo visto nella serie in quanto apparterranno a membri di Casa Targaryen non ancora nati. Tali personaggi verranno solo nominati, senza alcuna menzione dei loro parenti più prossimi, per evitare spoiler massicci sulle puntate future di House of the Dragon.

Tutti i draghi di House of the Dragon

Balerion, il drago di Aegon il Conquistatore e Viserys Targaryen

Balerion era detto anche Terrore Nero perché le sue scaglie e le sue ali erano di colore nero. Il suo nome era un tributo agli Antichi Dei di Valyria ed era il drago più grande e maestoso mai visto in tutto Westeros. Il primo uomo a cavalcare Balerion fu Aegon il Conquistatore in persona; senza di lui e i draghi delle sue sorelle-mogli, sarebbe stato impossibile prendere il controllo di Westeros.

Dopo la morte di Aegon, Balerion passò a re Maegor il Crudele e, in seguito, alla principessa Aerea, prima di diventare la cavalcatura di Viserys Targaryen, quando era ancora un principe. All’epoca, però, Balerion era già molto anziano, e morì solo un anno dopo. Dopo di che, Viserys non reclamò più alcun drago.

Vermitor, il drago di re Jaehaerys e Hugh Martello

Sebbene Jaehaerys sia molto vecchio quando ci viene presentato in House of the Dragon, il suo ex drago, Vermithor, sarà ancora una parte importante della storia. Vermithor è un drago color bronzo, da cui il nomignolo “Furia di Bronzo“, di dimensioni notevoli: a un certo punto della sua vita, è stato il terzo drago più grande del Continente Occidentale, dietro solo a Balerion e Vhagar.

Dopo aver vissuto in solitudine per diversi decenni in seguito alla morte del suo Cavalcadraghi, Jaehaerys, Vermithor verrà in seguito cavalcato da Hugh Martello.

Caraxes, il drago di Aemon e Daemon Targaryen

Uno dei personaggi principali di House of the Dragon sarà Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith. Per questo, è intuibile che avrà un ruolo di un certo rilievo anche la sua cavalcatura, Caraxes, uno dei draghi più grandi e antichi della famiglia Targaryen. Caraxes ha scaglie di colore rosso, motivo per il quale viene anche chiamato “Succhiasangue“.

Anche se adesso lo cavalca Daemon, in passato Caraxes è appartenuto al principe Aemon Targaryen, il terzo figlio di re Jaehaerys, il quale venne ucciso da un dardo di balestra. Rimasto ormai senza cavaliere, Caraxes fu ins eguito rivendicato dal principe Daemon Targaryen.

Syrax, il drago di Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen, interpretata da Ella D’Arcy, è uno degli altri personaggi principali di House of the Dragon ed è la nipote di Daemon, in quanto figlia di suo fratello maggiore, il re Viserys. Come per Caraxes, anche il drago di Rhaenyra, Syrax, sarà una parte importante della serie. Sebbene non sia così grande o formidabile in battaglia come Caraxes, Syrax è comunque più grande della maggior parte dei draghi di Casa Targaryen.

House of The Dragon

Le scaglie di Syrax sono di colore gialle e il suo nome le è stato dato da Rhaenyra in onore di una dea valyriana, il che lascia intendere che questo drago probabilmente non ha mai avuto un proprietario precedente.

Meleys, il drago di Alyssa e Rhaenys Targaryen

Eva Best interpreta la principessa Rhaenys Targaryen, la “Regina che non fu mai” sposata con Corlys Velaryon, interpretato da Steve Toussaint. Rhaenys è la cugina di re Viserys e, in quanto Targaryen, anche lei ha un drago: si tratta di Meleys. Anche Meleys, come Caraxes, ha le scaglie di colore rosso brillante, caratteristica che le è valso il soprannome di Regina Rossa. Meleys è uno dei draghi più antichi e più grandi dopo Vhagar, di cui abbiamo già parlato.

Tuttavia, Rhaenys non è la prima Targaryen a cavalcare Meleys: prima di lei, era appartenuta alla principessa Alyssa Targaryen, la quinta figlia di re Jaehaerys. Alyssa morì a causa delle complicazione del parto di suo figlio Aegon, fratello minore di re Viserys e del principe Daemon Targaryen. Priva ormai di cavaliere, Meleys venne infine rivendicata da Rhaenys.

Sunfyre, il drago di Aegon Targaryen

Un altro personaggio in House of the Dragon ha un omonimo nel Trono di Spade: Aegon Targaryen. Senza scendere troppo nei dettagli per evitare spoiler, è decisamente probabile che sia Aegon che il suo drago, Sunfyre, avranno un ruolo molto importante nel corso della storia di Casa Targaryen.

Nonostante sia uno dei draghi più giovani, Sunfyre ha comunque dimensioni enormi ed è conosciuto come Sunfyre il Dorato per via delle sue scintillanti scaglie dorate. Una particolarità interessante di Sunfyre sono le fiamme che produce, di un colore dorato che si intona al colore delle sue squame.

Tessarion, il drago di Daeron Targaryen

Daeron Targaryen, fratello di Aegon, cavalca una femmina di drago di nome Tessarion. Un po’ come Meleys è conosciuta come Regina Rossa, Tessarion è nota anche come Regina Blu per via del colore blu cobalto scuro delle sue ali. Come Sunfyre, le fiamme blu brillanti di Tessarion corrispondono al colore delle sue squame.

Tessarion è differente dagli altri draghi anche perché i suoi artigli e ventre sono color bronzo brillante, in contrasto con il blu scuro della maggior parte del suo corpo.

Vhagar, il drago di Aemond Targaryen

Aemond Targaryen è il fratello dei già emnzionati Daeron e Aegon, ed è, proprio come i suoi due fratelli, un Cavalcadraghi. Aemond cavalca Vhagar, che era uno dei tre draghi usati dai Targaryen per conquistare i Sette Regni: Vhagar, durante il periodo della conquista, fu cavalcato dalla regina Visenya Targaryen, prima di essere tramandato a Baelon Targaryen e Lady Laena Velaryon, per poi passare proprio ad Aemond.

Al tempo in cui è ambientato House of the Dragon, Vhagar è uno dei draghi più grandi del Continente Occidentale, battuto solo da Balerion, in termini di dimensioni. Vhagar è un drago di color bronzo con riflessi verde/blu e occhi verde brillante.

Altri draghi che potrebbero essere presenti in House of the Dragon

Fra tutti i draghi di House of the Dragon, quelli menzionati finora sono i principali. Tuttavia, probabilmente ce ne saranno molti altri nella serie che potrebbero avere un ruolo importante. Ecco una rapida carrellata di alcuni degli altri draghi che potrebbero essere presenti in House of the Dragon.

Dreamfyre, il drago di Rhaena e Helaena Targaryen: Dreamfyre è un drago azzurro e argento ed è cavalcato da Halaena Targaryen, la sorella di Aemond, Daeron e Aegon. Dreamfyre è stato cavalcato prima da Rhaena Targaryen, la nipote di Aegon il Conquistatore.

Moondancer, il drago di Baela Targaryen: Baela cavalca Moondancer, uno dei draghi più giovani in House of the Dragon, essendo grande solo come un cavallo da guerra quando Baela la monta per la prima volta. Moondancer è un drago dalla corporatura snella e di colore verde. Viene descritto come molto veloce, sia sulla terra che in cielo.

Silverwing, il drago della regina Alysanne Targaryen e di Ulf White: White era un cognome utilizzato per i figli bastardi, per cui è deducibile che Ulf White sia un bastardo Targaryen; egli cavalca il drago Silverwing che, prima di lui, era appartenuto alla regina Alysanne Targaryen, nonna di re Viserys. Come suggerisce il suo stesso nome, Silverwing era un drago color argento, docile e molto amichevole con gli estranei.

Vermax, Arrax e Tyraxes, i draghi di Jacaerys, Lucerys e Joffrey Targaryen: è probabile che Vermax e Arrax saranno presenti in House of the Dragon, visto che sono già stati scelti gli attori che interpreteranno i loro Cavalcadraghi Jacaerys (Harry Collett) e Lucerys (Elliot Grihault ). Tuttavia, visto che non sappiamo ancora chi interpreterà Joffrey, i loro draghi potrebbero non apparire fino alle stagioni future della serie.

Seasmoke, il drago di Laenor Velaryon e Addam di Hull: è un drago di colore grigio-argento che inizialmente apparteneva a Laenor Velaryon, che amava molto cavalcarlo. In seguito, andò a vivere a Roccia del Drago, l’antica roccaforte dei Targaryen, restando senza cavaliere per quasi dieci anni. Alla fine, durante la Danza dei Draghi, Seasmoke verrà rivendicato da Addam di Hull, un figlio bastardo che in seguito verrà legittimato.

Sheepstealer, il drago di Nettles: come Seasmoke, anche Sheepstealer è un drago selvatico di Roccia del Drago. Si è guadagnato il suo nome grazie alla sua predilezione per il montone. Sheepstealer è di colore marrone fango e ha avuto un solo cavaliere, Nettles, una figlia bastarda di origini ignote che è stata l’unica a riuscire a domare Sheepstealer: per farlo, gli ha oferto montone fresco ogni giorno, fino conquistarne la fiducia.

Draghi che potrebbero essere esclusi dalla serie

È stato confermato dagli showrunner di House of the Dragon che nella serie vedremo 17 draghi. Tuttavia, nella Danza dei Draghi sono presenti circa 20 draghi in totale. Per questo, sembra che alcuni draghi presenti nel libro potrebbero non fare la loro comparsa nella serie. Ecco quali sono.

Cannibal: è un altro drago selvatico di Dragonstone che si è guadagnato questo macabro soprannome perché divora i cadaveri di altri draghi morti. Potrebbe non essere presente perché non è mai stato cavalcato da nessuno.

Grey Ghost: anche lui non è stato mai cavalcato, e il suo nome deriva dalla sua natura, particolarmente elusiva. Venne ucciso da Sunfyre, il drago di Aegon.

I primi due episodi di House of the Dragon sono già disponibili in Italia in V.O. sottotitolati in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per altre 8 settimane, e dal 29 agosto saranno disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Su queste pagine trovate la nostra recensione in anteprima dei primi 6 episodi della serie.