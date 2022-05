Dal 13 maggio, su Amazon Prime Video, sono disponibili per un periodo limitato di tempo la The James Bond Collection e, in grande esclusiva, anche l’ultimissimo No Time to Die. Non avete mai visto un film di 007, vorreste rivederli o vorreste proseguire la visione che purtroppo avete abbandonato a un certo punto della strada? Ecco a voi l’ordine che dovreste seguire con una breve sinossi e il trailer ufficiale. Vi ricordiamo che Prime Video è un servizio incluso con Amazon Prime e che potete sottoscrivere qui per beneficiare di tutti i servizi del colosso dell’e-commerce, come Amazon Prime Music, Prime Gaming e molto altro.

Tutti i film di 007 in ordine cronologico

Agente 007 – Licenza di uccidere

Un agente pieno di risorse del governo britannico cerca risposte nel caso che vede la scomparsa di un collega e il sabotaggio del programma spaziale americano.

A 007, dalla Russia con amore

James Bond fa da esca in un complotto per assassinarlo in cui è coinvolta un’ingenua agente sovietica, allo scopo di ottenere un dispositivo crittografico rubato dalla Spectre.

Agente 007 – Missione Goldfinger

James Bond scopre un complotto orchestrato da un magnate dell’oro per contaminare la riserva aurea di Fort Knox ed incrementare il valore dei propri possedimenti.

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono

James Bond si reca alle Bahamas alla ricerca di due testate nucleari rubate dall’agente della Spectre Emilio Largo.

Agente 007 – Si vive solo due volte

L’agente 007 e la forza ninja dei servizi segreti giapponesi devono trovare e fermare il vero colpevole di una serie di dirottamenti spaziali prima che venga provocata la guerra nucleare.

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

James Bond corteggia la figlia di un capomafia e si infiltra per scoprire il vero motivo della ricerca sulle allergie di Blofeld nelle Alpi svizzere che coinvolge donne bellissime da tutto il mondo.

Agente 007 – Una cascata di diamanti

Un’indagine sul contrabbando di diamanti porta James Bond a Las Vegas, dove scopre una trama malvagia che coinvolge un magnate ricco di affari.

Agente 007 – Vivi e lascia morire

007 viene inviato per fermare un magnate dell’eroina diabolicamente brillante, armato di una complessa organizzazione e di un affidabile lettore di carte dei tarocchi.

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

James Bond è portato a credere di essere preso di mira dall’assassino più costoso del mondo mentre tenta di recuperare la tecnologia sensibile delle celle solari che viene venduta al maggior offerente.

La spia che mi amava

James Bond investiga la scomparsa di sottomarini nucleari Britannici e Sovietici con l’aiuto di un’agente del KGB il cui amante 007 ha ucciso nel corso si una missione.

Moonraker – Operazione spazio

James Bond investiga la scomparsa di uno space shuttle e scopre un complotto per causare un genocidio globale.

Solo per i tuoi occhi

James Bond è incaricato di trovare una nave britannica scomparsa, dotata di un dispositivo di crittografia delle armi e deve anche impedire che cada nelle mani del nemico.

Octopussy – Operazione piovra

Un uovo Fabergé falso e la morte di un collega portano James Bond a scoprire un’operazione di contrabbando di gioielli a carattere internazionale, utilizzata per camuffare un attacco nucleare alle forze NATO, condotta dalla misteriosa Octopussy.

007 – Bersaglio mobile

L’investigazione di una frode ad una corsa di cavalli conduce 007 alla scoperta del piano di un folle industrale di creare un monopolio nel mercato dei microchip tramite la distruzione di Silicon Valley in California.

007 – Zona pericolo

James Bond viene inviato a indagare su una politica del KGB per uccidere tutte le spie nemiche e scopre un commercio di armi che ha potenzialmente importanti ramificazioni globali.

007 – Vendetta privata

James Bond si mette in proprio per vendicarsi di un barone della droga che ha torturato e ferito gravemente il suo migliore amico agente della CIA e ne ha ucciso la moglie, dopo che l’agente lo aveva aiutato a catturarlo.

GoldenEye

James Bond si unisce all’unica sopravvissuta alla distruzione di un laboratorio di ricerca russo per tentare di impedire ad un ex-agente ritenuto morto di impossessarsi di un’arma spaziale nucleare.

Il domani non muore mai

007 deve impedire che un disastro catastrofico di portata mondiale compaia sulle testate dei giornali del giorno dopo. Qualcuno sta cercando di mettere le superpotenze del mondo una contro l’altra, e solo James Bond può impedirlo.

Il mondo non basta

James Bond scopre un complotto quando gli viene assegnato il compito di proteggere una ricca ereditiera dal suo ex-rapitore, un terrorista incapace di provare dolore.

La morte può attendere

James Bond viene inviato a indagare sulla connessione tra un terrorista nordcoreano e un magnate dei diamanti, che sta finanziando lo sviluppo di un’arma spaziale.

Casino Royale

Dotato di licenza di uccidere, l’agente dei servizi segreti britannici James Bond intraprende la sua prima missione come 007 e deve sconfiggere un banchiere legato al terrorismo in una partita di poker al Casino Royale di Montenegro. Ma non tutto è come sembra.

Quantum of Solace

James Bond indaga su una misteriosa organizzazione che tenta di causare un colpo di stato in un paese dell’America Latina per ottenere il controllo di una risorsa inestimabile.

Skyfall

La fedeltà di Bond nei confronti di M viene messa alla prova quando il passato di lei torna a perseguitarla. Dopo l’attacco al MI6, 007 deve rintracciare ed eliminare la minaccia, a qualsiasi costo.

Spectre

Un messaggio criptico proveniente dal suo passato manda James Bond in missione contro una misteriosa organizzazione terrorista chiamata Spectre, e viene a sapere del coinvolgimento di quella negli eventi precedenti delle sue missioni più pericolose.

No Time to Die