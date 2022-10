Dopo averci fatto aspettare a lungo per portare nel Marvel Cinematic Universe la componente horror del Marvel Universe fumettistico, i Marvel Studios hanno visto nella Special Presentation dedicata a Jack Russell la possibilità non solamente di dare vita a un personaggio che possa farsi interprete di questa vena orrorifica del franchise, ma anche di offrire ai fan della saga un primo assaggio del ricco parterre di creature mostruose che in futuro potrebbero popolare il Marvel Cinematic Universe. Motivo per cui, proprio in Werewolf by Night, compaiono i mostri del Marvel Cinematic Universe, che vengono introdotti in modo sottile sfruttando la presenza della famiglia Bloodstone per dare risalto all’aspetto ‘mostruoso’ del franchise.

Da buoni monster hunter, infatti, i Bloodstone hanno affrontato gran parte delle creature mostruose del Marvel Cinematic Universe. Se nel film le uniche creature non umane che abbiamo incontrato sono Jack Russell e Man-Thing, grazie all’intro in cui viene mostrato il bestiario della famiglia Bloodstone e i trofei appesi alle pareti della magione possiamo avere un’idea di quali saranno i futuri mostri del franchise.

In Werewolf by Night compaiono i futuri mostri del Marvel Cinematic Universe

Giustamente, con Werewolf by Night non si poteva che porre l’attenzione proprio sui lupi mannari. Jack Russell incarna al meglio questo tradizionale personaggio del cinema horror, ossia un essere umano che in seguito a una maledizione è condannato a vivere una doppia natura, che nelle notti di luna piena fa emergere il suo lato animale, cancellando la sua personalità. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe, ma se dovesse svilupparsi come nei comics, la licantropia potrebbe arrivare a interessare altri personaggi, magari introducendo Man-Wolf, ovvero John Joanh Jameson III.

In Werewolf by Night non si parla apertamente di vampiri, ma di ‘monstrum alatum’, mostri alati. I disegni mostrati nell’intro del film e il trofeo appeso nella sala principale della magione dei Bloodstone, tuttavia, indicano che queste creature, se non vampiri, siano affini alla razza di succhiasangue. Considerato che da tempo siamo in attesa di vedere Mahershala Ali brandire la spada di Erik Brooks, alias Blade il cacciatore di vampiri, questo ennesimo indizio della presenza di queste creature nel Marvel Cinematic Univere sembra indicare la volontà di dare una solidità ben precisa al contersto orrorifico del franchise.

I lettori dei fumetti Marvel avranno riconosciuto in uno dei disegni del grimorio dei mostri dei Bloodstone il Wendigo, mostro delle leggende del nord Americo, che secondo la tradizione nascerebbe quando un essere umano, in un momento di disperazione, viene posseduto da uno spirito malvagio. Nel contesto fumettistico questo mostro è stato uno dei primi avversari di Wolverine, che più volte si è scontrato con creature simili nelle foreste dell’Alberta. I Wendigo appartengono a quella famiglia di esseri immaginari cui si associano anche i Bigfoot e i Sasquatch, personaggi che nei comics della Casa delle Idee hanno spesso fatto delle apparizioni.

Curiosamente, nell’avventura di Jack Russel scopriamo come Michael Giacchino non abbia voluto presentare le sirene secondo l’iconografia moderna, che le vorrebbe stupende donne con la parte inferiore da pesce, ma ha preferito rifarsi a una concezione mostruosa, ricordando come diverse culture hanno attribuito a questo tipo creature aspetti differenti. Apparentemente, nel Marvel Cinematic Universe avremo una versione particolarmente mostruosa di queste creature.

Tra i macabri trofei che vediamo nella Magione Bloodstone compare la testa di un demone, altra tipologia di creatura mostruosa che potrebbe rivestire in futuro un ruolo importante nel contesto orrorifico del Marvel Cinematic Universe. La componente demoniaca è già stata sottintesa in precedenti opere, come WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, o ai piccoli demoni comparsi in She-Hulk: Attorney at Law. In Werewolf by Night, tuttavia, la testa di demone esibita come trofeo, come confermato dallo stesso regista Michael Giacchino, è quella di Krogg, demone che nei comics marveliani compare in Werewolf by Night #8 (1973), in cui si rivela esser dotato del potere di prendere possesso del corpo di altri esseri viventi.

