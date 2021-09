Tutti i vincitori dei Creative Arts Emmy 2021: domina La Regina degli scacchi

Ieri si è conclusa la prima delle tre cerimonie dei Creative Arts Emmy 2021, i premi che celebrano gli eccellenti risultati artistici e tecnici in una varietà di generi di programmi televisivi nonché nelle categorie di animazione, realtà e documentari.

A dominare le scene La Regina degli scacchi (The Queen’s Gambit) la miniserie televisiva statunitense di Netflix creata da Scott Frank e Allan Scott, distribuita in streaming il 23 ottobre 2020 e basata sull’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis che potete recuperare su Amazon!

Creative Arts Emmy 2021: i premi dati a La Regina degli scacchi e le piattaforme di streaming

La Regina degli scacchi, la miniserie con protagonista Anya Taylor-Joy che ha riscontrato un enorme successo, si aggiudica 7 statuette per le categorie:

Miglior cinematografia per una serie limitata

Migliori costumi per un period drama

Miglior make-up ( a Daniel Parker per l’episodio Adjournment)

Miglior editing per una serie single camera (Michelle Tesoro per l’episodio Exchanges)

Miglior production design per un programma fantasy o period drama

Miglior sound editing per una serie limitata

Miglior sound mixing

Per quanto riguarda invece le piattaforme di streaming che hanno ottenuto più premi domina Netflix, che si aggiudica 12 statuette, seguito da Disney+ che ne ha ottenute 6, 3 assegnate a The Mandalorian, 2 a WandaVision e 1 a Black is King. Al terzo posto si posizionano Apple TV+ e HBO a pari merito vincitori di 4 statuette.

I vincitori dei Creative Arts Emmy 2021

Qui elencati tutti i vincitori: