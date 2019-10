Twilight Creations Inc annuncia un nuovo capitolo di Zombies!!!

Twilight Creations Inc annuncia Zombies!!! Vegas, il nuovo capitolo del gioco dedicato ai non morti

Luccicanti e mordaci novità dalla Twilight Creations Inc! La casa di produzione americana fondata nel 2002, e famosa per produrre giochi fortemente orientati verso il tema non morti, ha infatti da poco annunciato che un nuovo capitolo andrà ad aggiungersi alla nutrita saga di Zombies!!! che, al momento conta qualcosa come quindici “scenari” diversi tra scatole base ed espansioni di vario tipo.

Zombies!!! Vegas, questo il nome del nuovo arrivato, trasporterà i giocatori nella famigerata città di Sin City, dove i nostri amati sopravvissuti scopriranno che al peggio non c’è mai fine!

Questo nuovo capitolo, come già spesso è capitato nella vita del brand, sarà utilizzabile come prodotto stand alone (non sarà quindi richiesta la presenza di altre scatole di Zombies!!!) e introdurrà tutta una nuova serie di zombie: a rendere difficile la vita ai giocatori avremo infatti le zombie showgirls, gli zombie prestigiatori e, quasi superfluo dirlo, gli zombie Elvis!

Inoltre, ma qui le informazioni sono piuttosto limitate, questo nuovo elemento della serie permetterà di cimentarsi in una delle attrazioni tipiche di una città come Sin City: sarà infatti incluso il mini-gioco del poker! Purtroppo non è dato di sapere se, e come, questo gioco nel gioco influenzerà l’andamento del gioco.



Ma le novità non sono finite. A complemento dell’uscita di Vegas, Twilight Creations Inc rilascerà anche alcuni prodotti di “contorno”.Il primo sarà l’immancabile orda di miniature: Bag o’ Zombies!!! Vegas aggiungerà ben 100 modelli a quelli contenuti nella scatola base.L’altra piccola aggiunta sarà il Zombies!!! Poker Deck che, presumiamo, sarà utilizzato nel mini-gioco di cui sopra.

Tutti e tre i prodotti verranno immessi in commercio nell’arco del primo trimestre del 2020. La scatola base verrà venduta ad un prezzo consigliato di 35,00$ mentre per gli altri il prezzo consigliato sarà di 12,99$ per il sacco di miniature e di 7,99$ per il mazzo da poker.