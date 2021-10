Twin Star Exorcists: l’arco finale sarà diviso in tre parti

A ottobre dell’anno scorso il manga Twin Star Exorcists (Sousei no Onmyouji) di Yoshiaki Sukeno edito in Italia da Planet Manga mentre Crunchyroll ha trasmesso in streaming l’adattamento anime, è entrato nel suo arco narrativo finale.

Ora, tramite le pagine del numero 11 di Jump SQ della Shueisha, Yoshiaki Sukeno ha annunciato che l’arco finale dell’opera si comporrà di tre parti, la prima di queste si concluderà a novembre.

Twin Star Exorcists: il franchise

Il manga Twin Star Exorcists, scritto e disegnato da Yoshiaki Sukeno, è stato lanciato sulla rivista Jump SQ. di Shueisha il 4 ottobre 2013. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 4 febbraio 2014 e al 2 luglio 2021 i volumi pubblicati sono venticinque.

La Planet Manga aveva annunciato l’acquisizione dei diritti dell’opera in occasione del Napoli Comicon 2016 e ne ha iniziato la pubblicazione nell’ottobre 2016. Il ventiquattresimo volume è stato pubblicato il 12 agosto 2021.

SPETTACOLARI BATTAGLIE E HUMOUR VENATO DI ESOTERISMO IN UN MANGA ESPLOSIVO. Lui vive il potere che possiede come una maledizione. Lei usa il proprio con orgoglio. Due esorcisti, due personaggi travolgenti uniti da un destino che li porterà a combattere insieme per proteggere il mondo…

Il manga, che potete recuperare su Amazon, ha goduto di un adattamento anime, prodotto da TV Tokyo, Nihon Ad Systems, TV Tokyo Music, Avex Pictures e Shueisha con le animazioni dello studio Pierrot (Naruto). Composto da cinquanta episodi l’anime ha debuttato in Giappone nel 2016 mentre Crunchyroll, che ha trasmesso la serie in streaming mentre andava in onda, presenta così la serie:

In un mondo del tutto simile al nostro, ma funestato da spiriti maligni chiamati “Impurità”, l’unica speranza degli esseri umani per vivere un’esistenza felice sono gli esorcisti. Addestrati sin da giovani a combattere fra incantesimi e talismani, sacrificano la propria vita per il bene del mondo. Questa è la storia di Rokuro e Benio, un ragazzo e una ragazza, due giovani esorcisti il cui destino sta per incrociarsi…

Vi ricordiamo che il manga Twin Star Exorcists ha dato origini anche ad alcuni spin-off quali Sousei no Onmyouji: Ten’en Jakko ~Nishiki Kokkeiga pubblicato sul sito Shonen Jump + nel mese di agosto 2018 e concluso nel dicembre 2018 e alcuni romanzi, Sosei non onmyoji -Tenen Jakko- (Twin Star Exorcists – Young Tiger Bound by Heaven’s Will) incentrato su Seigen e Yukari e Sōsei no Onmyōji -Shiga Kenbyaku- , incentrato su Mayura e Shimon entrambi editi da Shueisha.