Twisted Metal, la serie TV sceglie il nuovo Captain America

PlayStation Studios sembra voler spingere il piede sull’acceleratore per quanto riguarda i suoi franchise da portare sul piccolo schermo: dopo The Last of Us, un’altra celebre serie di videogiochi starebbe infatti per diventare una serie TV. Stiamo parlando di Twisted Metal, saga racing contraddistinta da un altro tasso di violenza uscita originariamente negli anni ’90 sulla prima PlayStation a 32-bit e ora pronta a tornare ino uno show con attori in carne e ossa.

Deadline ha ora confermato che questo nuovo progetto televisivo vedrà Anthony Mackie nel ruolo principale, nei panni del protagonista noto con il nome di John Doe. Mackie, lo ricordiamo, ha guadagnato grande popolarità negli ultimi tempi grazie all’interpretazione del personaggio di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe, tanto che in The Falcon and the Winter Soldier (la serie disponibile sul catalogo Disney+) lo abbiamo visto diventare finalmente il nuovo Captain America, ereditando lo scudo che fu di Steve Rogers.

Lanciata sul mercato per la prima volta nel 1995 su PSOne, il franchise ha avuto terreno fertile su tutte le console targate PlayStation, ad eccezione di PS4 e PS5 (l’ultimo capitolo è infatti uscito nel 2012, su PS3, una sorta di reboot chiamato semplicemente Twisted Metal). Nelle ultime settimane alcuni voci di corridoio avrebbero anticipato il ritorno della serie nel corso del 2023, magari anche sotto forma di un nuovo capitolo destinato a PlayStation 5. Lo show TV sarà prodotto da Sony Pictures Television in collaborazione con PlayStation Studios e sarà scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool e Zombieland.

Lo show di Twisted Metal seguirà le vicende di un uomo (Mackie) a cui verrà offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa desolata post-apocalittica (con l’aiuto di un ladro di auto). Ovviamente, il viaggio non sarà dei più semplici, visto che John Doe sarà chiamato ad affrontare predoni motorizzati fuori di testa, tra cui un clown squilibrato di nome Sweet Tooth alla guida di un camion dei gelati.