Twisted Tale, la collana sui cattivi Disney, arriva in Italia il 29 maggio

La collana di libri intitolata A Twisted Tale arriverà anche in Italia, portando queste storie cupe sugli scaffali delle librerie. Scopriamo cosa sarebbe successo se i "cattivi Disney" fossero stati i veri protagonisti delle note fiabe!

La collana di libri intitolata A Twisted Tale arriverà anche in Italia, portando le storie “cupe” dell’universo Disney sugli scaffali delle librerie nostrane. Questi romanzi Young Adult vedono stravolgere un punto cardine della trama dei famosi cartoni Disney, dipingendo un universo alternativo dove le cose non sono andate come dovevano andare. È così quindi che l’eroe non vince, il male trionfa e avvenimenti davvero macabri si verificano in mondi che ricordavamo tanto colorati.

Il primo libro che uscirà sarà Un Mondo Nuovo di Liz Braswell (A Whole New World, parole prese dalla famosa canzone del cartone animato) e racconterà una storia alternativa dedicata a Jafar, e alle conseguenze che derivano dalle sue azioni. Partendo dal presupposto che Aladdin non riesce a trovare la lampada per primo (e quindi non diventa amico del Genio e non diventa principe), al suo posto Jafar riesce a esprimere i primi due desideri e diventare così sultano di Agrabah.

Starà alla deposta Jasmine e ad Aladdin, insieme ai ribelli, fermare Jafar prima che esprima il suo terzo desiderio. Cambiano quindi le carte in tavola: tra eroi del popolo e principesse guerriere, un semplice what if scatena la mente del narratore e porta il lettore a scoprire una storia totalmente nuova, capace di dare un finale consono ma non banale.

Il primo libro, ordinabile su Amazon, sarà disponibile dal 29 maggio insieme a quello su Mulan (Riflessi), ma sappiamo per certo che subito dopo ci troveremo a leggere anche le storie dedicate a Malefica, la Bestia, Mulan e Ursula, già uscite in America, e molto probabilmente tante nuove storie si uniranno a questa collana davvero interessante. A voi quale piacerebbe leggere tra i tanti cattivi Disney?