Two Face ( The Dark Knight ) annunciato da Hot Toys

Harvey Dent alias Two Face è una delle nuove proposte in uscita di Hot Toys per la serie dedicata alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Anche se sono passati un bel pò di anni dall’uscita del Cavaliere Oscuro ( The Datk Knight ), la trilogia dei film di Christopher Nolan resta una delle più amate dai fans di tutto il mondo. Finalmente è stata presentata da Hot Toys (famoso produttore di action figure di Hong Kong ) una delle action figure che mancavano alla collezione di questi personaggi, ovvero Two Face ( Due Facce ).

Nei giorni scorsi Hot Toys ha comunicato l’apertura dei preordini di Two Face tratto dalla seconda pellicola della trilogia di Batman di Nolan per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Queste figure solitamente sono alte circa 30 cm, hanno il corpo completamente articolato e vestiti in simil pelle e stoffa. Se vi soffermerete a guardare tutti i dettagli rimarrete davvero impressionati dalla cura che ci mettono per poter ricreare una vere e propria replica del personaggio in questione in scala ridotta.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo del film, dove troveremo pure un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action di Due Facce. Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, una pistola, la moneta, una spilla e uno shot.

Nella pellicola Due Facce, il cui vero nome è Harvey Dent è interpretato dall’attore Aaron Eckhart è un procuratore distrettuale nella città di Gotham City, è uno degli antagonisti secondari di Batman. Le sue origini da uomo dedito alla giustiza a super criminale sono cambiate spesso nel corso degli anni passati, in questa storia il suo “incidente” è dovuto a un’esplosione provocata da Joker.

Two Face è in preordine da Sideshow al prezzo di 251.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da ottobre a dicembre 2019.