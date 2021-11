Ubisoft ha annunciato di voler aprire il suo parco a tema

Ubisoft ha annunciato che aprirà il suo primo Entertainment Center nel 2025. Come parte dell’annuncio, la compagnia d’oltralpe ha anche specificato che sta attualmente sviluppando anche un parco a tema su larga scala, anche se questo debutterà solo successivamente. Il primo Ubisoft Entertainment Center vedrà infatti a la luce a Studios Occitanie Méditerranée, in Francia, e sarà situato a circa 40 minuti di auto dalla città di Montpellier. Questo includerà uno studio cinematografico professionale, molteplici offerte di intrattenimento, così come vendita al dettaglio, ristorazione e possibilità di pernottare in apposite strutture.

Come comunicato da IGN USA (qui la notizia originale) Studios Occitanie è entusiasta di diventare la prima sede del concetto innovativo di Entertainment Center di Ubisoft, stando alle parole di Bruno Granja, fondatore della compagnia. Sempre Granja ha poi dichiarato che il videogioco è cresciuto fino a diventare la più grande forma di intrattenimento e che quindi ha senso collaborare con il principale editore di giochi francese per dare vita a un nuovo tipo di esperienza immersiva che celebra la cultura del gaming.

Sempre secondo il comunicato stampa, il centro sarà il primo di una serie di luoghi specifici atti ad offrire esperienze di intrattenimento coinvolgenti in mondi completamente interattivi, basati ovviamente sui più popolari franchise videoludici di Ubisoft. Anche se le esperienze del centro saranno quindi legati alle proprietà intellettuali del colosso d’oltralpe, Ubisoft collaborerà inoltre con la società di design e produzione Storyland Studios, oltre ad avvalersi della tecnologia Wander di Alterface.

Il Product Manager di Alterface, Etienne Sainton, ha infine dichiarato che grazie alla tecnologia Wander stanno creando opportunità illimitate per gli ospiti che vorranno provare la loro esperienza a un livello più profondo, in modo interattivo, personalizzato e in continua evoluzione. Se nel frattempo volete provare con mano uno dei celebri videogiochi targati Ubisoft, potete sempre recuperare Assassin’s Creed Valhalla al miglior prezzo di sempre su Amazon Italia.