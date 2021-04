Uccellini robot, il progetto di una arzilla novantenne

Dopo le versioni robotiche di gatti e di cuccioli di golden retriever, progettati per fare compagnia agli anziani senza doversi preoccupare di tutte le norme igieniche e i fabbisogni di un vero animale domestico, la linea Joy For All di Ageless Innovation sta producendo ora un nuovo tipo di animatronic a forma di uccellino, ideato per potersi appollaiare sui deambulatori, aiutando e motivando gli anziani nell’uso di questi loro vitali supporti alla mobilità.

Image: Ageless Innovation LLC

L’idea di base per il Walker Squawker, così si chiameranno gli uccellini robotici, è venuta alla 93enne Rita Melone che, dopo 90 anni passati muoversi senza problemi da sola, ha trovato difficile adattarsi a un deambulatore, e a ricordarsi usarlo ogni volta che si alza dalla poltrona. Al posto di continui suggerimenti da parte di un’ infermiera (o comunque una qualche figura di badante), che potrebbero far insorgere associazioni mentali negative verso l’uso del deambulatore, il Walker Squawker inviterebbe in maniera divertente e non invasiva all’uso del supporto, imitando i movimenti di un vero uccellino, animale che, nella maggior parte dei casi, è sempre percepito come una figura tenera e benevola.

Image: Ageless Innovation LLC

Disponibile a partire da questo autunno in due versioni, pettirosso azzurro e cardinale, al costo di 65 dollari cadauno, il Walker Squawker includerà un trespolo rimovibile che potrà essere collegato a quasi tutti gli i sistemi di ausilio per la deambulazione, e utilizzerà un sensore di movimento per rilevare e premiare il movimento dell’anziano, cinguettando come il vero uccellino di cui ha l’aspetto o riproducendo dei motivetti riconoscibili. Il piccolo robot non sarà, per ora, in grado di volare o di aprire le ali, ma potrà muovere la testa realisticamente, oltre ad aprire e chiudere i becco in maniera sincronizzata con i vocalizzi che emette. Se volete cimentarvi nella costruzione di un vostro personale robot, potete provare con il kit che troverete a questo link.