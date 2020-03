UPDATE: Udemy solo per poche ore più di trenta corsi gratuiti per l’iniziativa STAYHOME

Udemy, il noto sito di corsi online, ha deciso di rendere gratuiti per poche ore molti videocorsi anche dal valore economico molto alto. Questa campagna di sensibilizzazione segue l’iniziativa #iorestoacasa che obbliga le persone a stare a casa per evitare il diffondersi del contagio del Coronavirus (COVID-19) e il codice sconto prende proprio il nome di STAYHOME che ha un valore complessivo di oltre 5 mila euro.

AGGIORNAMENTO: a causa dell’alto numero di iscrizioni ai corsi nell’arco di poche ore, molti di quelli gratuiti elencati poco sotto sono divenuti PRIMA DELLO SCADERE DELLE 5 ORE a pagamento con sconti del 90%.

Noi siamo riusciti a prenderne alcuni gratuitamente:

Stiamo tentando di contattare la piattaforma Udemy per avere informazioni in merito all’offerta ed all’accaduto in modo da aggiornarvi in merito.

Abbiamo ordinato per voi i corsi in base all’argomento generale e inserito i link per potervi automaticamente registrare e iscrivere. Ricordiamo, però, che l’offerta è valida solo per oggi 21 marzo e solo per poche ore ore (inizio offerta ore 9:00) . Ecco quali sono i corsi:

Corsi Marketing, WordPress e SEO

Corsi Video Produzione ed Editing

Corsi Fotografia ed Editing fotografico

Corsi Adobe

Corsi scontati di oltre il 90%

Sempre per poche ore anche tanti corsi a partire da 10,99 euro con sconti di oltre il 90%. Tra questi spiccano:

Cosa è Udemy?

Per chi non lo sapesse, Udemy è un marketplace globale che attraverso una vasta biblioteca multilingue, comprende oltre 150.000 corsi tenuti da insegnanti esperti e utili a migliorare la vita delle persone. Avete la possibilità di seguire i corsi scegliendoli tra un’ampia gamma di categorie, tra cui: business e imprenditorialità, programmazione, studi universitari, arte, salute e fitness, lingue, musica, tecnologia, giochi e altro ancora. Le opportunità di apprendimento sono praticamente infinite.