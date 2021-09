UEFA Champions League: le prime tre partite in esclusiva su Prime Video

Con l’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League il prossimo 15 settembre, gli spettatori Prime Video in Italia potranno vedere le migliori partite del mercoledì sera in diretta e in esclusiva come parte del proprio abbonamento Prime, senza costi aggiuntivi.

UEFA Champions League: tutti i dettagli della nuova proposta Prime Video

La partita del mercoledì sera includerà sempre una delle squadre italiane in gara nella fase a gironi tra Inter Milano FC, AC Milan, Atalanta BC e Juventus FC e, se qualificate, fino alle semifinali. Il mercoledì sera, a partire dalle 23:15, saranno inoltre disponibili su Prime Video anche gli highlight di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera, rendendo così Prime Video, il mercoledì, la casa della UEFA Champions League in Italia.

Nella squadra di Prime Video per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della UEFA Champions League per la stagione 2021/22 ci saranno i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlight saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. In totale, Prime Video trasmetterà 16 delle migliori partite della UEFA Champions League a stagione e la Supercoppa UEFA per tre stagioni, fino alla stagione 2023/2024.

Alex Green, Managing Director Prime Video Sports, EU, qualche settimana fa aveva dichiarato:

Per le partite della UEFA Champions League 2021/2022 su Amazon Prime Video, i clienti Prime possono aspettarsi non solo grandi squadre sul campo da gioco, ma anche un grande team di commentatori, esperti e telecronisti che li accompagneranno, dal vivo, durante e dopo le sfide. Oggi, siamo entusiasti di presentare la nostra squadra di Prime Video in Italia: stimati commentatori ed esperti tra cui campioni del mondo, giocatori internazionali, noti presentatori e – naturalmente – leggende che hanno fatto la storia della UEFA Champions League.

