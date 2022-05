A marzo era vicino alla conclusione e adesso è realtà: Vigilante – My Hero Academia Illegals si conclude il 28 maggio 2022 con il capitolo numero 126 attraverso i sistemi online di Shonen Jump+.

Ufficiale la conclusione del manga Vigilante – My Hero Academia Illegals

Scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court, si tratta dello spin-off manga ispirato a My Hero Academia di Kohei Horikoshi ed in Italia è disponibile per Star Comics (invitiamo a recuperare la più recente uscita).

Lo spin-off non ha ancora un adattamento animato sebbene voci in tal senso correvano e potete raggiungere qui i dettagli. In tal senso attendiamo aggiornamenti.

Anche la serie madre scritta e disegnata da Kohei Horikoshi è nel suo arco narrativo finale e, a detta dello stesso autore, potrebbe concludersi già a dicembre 2022 qualora i piani andassero in porto.

A proposito di Vigilante – My Hero Academia Illegals

Il manga spin-off è scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court. La serializzazione è cominciata nel 2016 su Jump GIGA per poi passare su Shonen Jump+ dopo la soppressione del primo magazine citato nell’ottobre dello stesso anno. In Italia lo spin-off manga è edito per Star Comics e potete recuperare qui il primo volume se siete fan dell’opera madre del franchise.

Eccovi una breve sinossi:

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes! Captain Celebrity sta per tornare in patria. Inizialmente considerato un tipo snob, grazie a Makoto è diventato nel tempo un Hero amatissimo, indispensabile per Naruhata. Per lui dunque è in programma una grandiosa festa d’addio, anche se le cose sembrano prendere una brutta piega…

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 31 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).