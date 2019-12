Ufficiale la data di uscita di Shazam! 2

Finalmente, nei giorni scorsi, è stata resa nota la data di uscita ufficiale di Shazam! 2. A divulgare l’informazione in merito sono state Warner Bros. e New Line Cinema confermando che il nuovo show debutterà il giorno 1 aprile del 2022. Dunque, dopo il grande successo riscontrato con Shazam! e un incasso di circa 364 milioni di dollari negli Stati Uniti, presto arriverà il capitolo successivo della pellicola che ha visto come protagonista Zachary Levi.

A quanto pare, anche Shazam! 2 sarà diretto dal regista David F. Sandberg, e pare sia stato confermato anche il ritorno di Peter Safran come produttore e ovviamente, lo stesso attore protagonista. Così come pare sia arrivata la conferma ufficiale inerente a colui il quale si occuperà della sceneggiatura del sequel: anche questa volta sarà affidata a Henry Gayden. Proprio grazie all’attore Zachary Levi, nelle settimane scorse, erano circolate sul web alcune indiscrezioni in merito all’uscita del nuovo film prodotto da Warner Bros. Infatti era stato anticipato l’intenzione della Warner di iniziare a lavorare al nuovo show nel più breve tempo possibile.

Ovviamente restano ancora “nascoste” le notizie che riguardano le altre informazioni di Shazam! 2, tra questi la curiosità maggiore riguarda sicuramente la trama. In ogni caso, il fatto che il sequel di Shazam! ha finalmente una data di uscita ufficiale ha sicuramente reso felici i molti fan del supereroe. Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire quale sarà la trama che caratterizzerà le vicende di Shazam! 2? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.