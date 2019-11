Ultra PRO: ecco i nuovi prodotti a tema Great Ball dedicati a Pokemon TCG

Ultra Pro annuncia l'uscita di nuovi prodotti dedicati a Pokemon TCG.

Se c’è un mondo dove difficilmente si può arrivare dire “ne ho a sufficienza” sicuramente questo è quello dei gadget.

E alla Ultra PRO, la casa di produzione di Los Angeles famosa per essere legata a molti gadget e strumenti legati a Magic: The Gathering, devono averla pensata esattamente nella stessa maniera.

Dopo aver annunciato la produzione delle Figurines of Adorable Power, di cui vi abbiamo parlato qui, ed essere arrivati nelle mani dei giocatori di ruolo con i dadi ufficiali in metallo di D&D alla Ultra PRO sono tornati alle “origini” annunciando un nuovo prodotto legato al mondo dei giochi di carte collezionabili e ad uno dei brand più famosi all’interno della cultura pop: Pokemom.

La casa di produzione americana ha infatti annunciato che a breve immetterà sul mercato la Great Ball Deck Box. Questa scatola riporterà l’iconico stile che identifica in maniera inequivocabile la variante della Poké Ball. La Great Ball Deck Box sarà disponibile sul mercato nel corso di questo Novembre ad un prezzo consigliato di 2,99$

Oltre a questa scatola proteggi carte la Ultra PRO immetterà altri quattro prodotti brandizzati Pokemon.

Great Ball Deck Protector Sleeves. Bustine protettive che riporteranno sul retro un design full color della famosa palla. Verranno vendute in pacchi da 65 sleeves a 6,99$

Great Ball Playmat. Un “campo di gioco” di circa 24”*13,5”, con retro antiscivolo e fronte in stile Great Poké Ball. Prezzo consigliato 19,99$

Great Ball 4-Pocket and 9-Pocket Portfolio. Due “quaderni” per il trasporto e l’archiviazione delle carte. Rispettivamente permetteranno di inserire 40 e 90 carte di misura standard. Prezzo di vendita: 9,99$ e 17,99$ rispettivamente per la versione piccola e per quella grande

Great Ball 2′ Album. Un quaderno ad anelli dove conservare le pagine porta-carte che riporterà in copertina un design full-color della PokéBall. Prezzo di vendita consigliato: 12,99$