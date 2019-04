Ultra Pro vi lancia nello spazio con Rocket Squad

Creato da John Schulters e Sarah Graybill, Rocket Squad porterà i giocatori a creare il proprio razzo di cartone così da battere gli avversari.

Avete presente quando da bambini costruivate quei missili in cartone, pronti per volare (e rovinosamente cadere a terra e distruggersi)? Certo, queste attività giovanili le abbiamo viste più spesso nelle serie tv americane che nei giardini italiani, eppure le basi del gioco di Ultra Pro, intitolato Rocket Squad, sono proprio queste.

Creato da John Schulters e Sarah Graybill, Rocket Squad porterà i giocatori a creare il proprio razzo di cartone. Più alto questo razzo sarà, più punti il giocatore acquisirà. La parte divertente però è l’interazione con l’ambiente e gli altri oggetti: potrete utilizzare qualsiasi cosa per rendere più alto il vostro missile, persino persone, giocattoli o anche animali (logicamente senza maltrattarli). Naturalmente, essendo il gioco basato sulle carte, non vi sfiderà a costruire un razzo in altezza, ma vi farà sviluppare il tutto sul piano di gioco (quindi in due dimensioni).

Queste meccaniche non solo vi serviranno a far crescere il vostro razzo, ma potrete sfruttarle anche per rovinare i piani degli altri giocatori. I razzi da costruire per ogni giocatore saranno 4, ognuno di differente colore, terminando il gioco al primo completamento di tutti e quattro. Il vincitore però, sarà dettato dall’altezza di questi.

Il gioco è pensato da 2 a 5 giocatori, per un età superiore a 8 anni. La scatola, al prezzo di soli 10 dollari conterrà 108 carte e 12 token luna. Le partite, all’incirca, dureranno 20 minuti.

Ultra Pro è un’azienda molto conosciuta nell’ambito dei giochi di carte collezionabili, in quanto si occupa di creare protezioni, portacarte e portamazzi per tutti i giochi più famosi (come Magic, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Super Card Game, ecc). Oltre ai giochi, da un po’ di tempo ha creato anche delle teche in plexiglass per contenere action figure, statue o cimeli sportivi. Quello di Rocket Squad non è però il primo approccio ai giochi da tavola dell’azienda.