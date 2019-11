Ultraman Ace Suit (Anime Version) – Threezero

Threezero annuncia la nuova figure di Ultraman Ace per la sua linea di figures in scala 1/6. Il personaggio è il terzo Ultraman che compare nella serie animata in esclusiva su Netflix ed è uno dei protagonisti secondari. Questa action figure come le due precedentemente uscite sarà caratterizzata da svariate articolazioni con un’elevatissima posabilità, con oltre 30 punti di articolazione e sarà composta da un corpo base con armatura in metallo e plastica raggiungerà un’altezza di 29 cm circa.

La nuova serie di Ultraman “The Animation” è arrivata in esclusiva sulla piattaforma streaming di Netflix il 1° aprile 2019, realizzata completamente in 3DCG. La trama si svolge moltissimi anni dopo gli eventi del primo Ultraman, e l’eroe è diventato solamente un ricordo tra la popolazione convinti che dopo aver sconfitto i giganti alieni, se ne sia tornato definitivamente a casa. Il protagonista di questa nuova storia è Shinjiro, il figlio di Shin Hayata (l’originale Ultraman) che una volta scoperta la vera identità del padre deciderà di combattere gli alieni tornati per invadere la terra come nuovo Ultraman.

Come sempre troveremo diversi accessori di ricambio all’interno della confezione tra cui: tre coppie di mani intercambiabili, un cannone intercambiabile per l’avambraccio destro, due copri avambracci intercambiabili per entrambe le braccia (uno destro e uno sinistro), una coppia di parti estese del polso, una coppia di coperchi elica posteriori intercambiabili (modalità chiusa e aperta) e un’effetto del colpo ghigliottina verticale con parti del polso estese collegate.

Seiji Hokuto è un personaggio che appare nel manga del 2011, Ultraman e nel suo adattamento anime ed è il terzo Ultraman ad apparire. La Ace Suit è stata progettata da Yapool ed è stata costruita come un’ imitazione del seme autentico di Ultraman. Seiji ha arti meccanici per dargli una maggiore abilità di combattimento. Usano la stessa tecnologia degli abiti Ultraman.

Ultraman Ace Suit (Anime Version) è al momento in preordine sul sito Sideshow.com al prezzo di 120.20 Euro, con uscita stimata tra Giugno e Agosto 2020.