Ultraman: arriva la seconda stagione su Netflix?

Ad inizio aprile abbiamo assistito al piacevole ritorno di Ultraman, film giapponese del 1967, su Netflix. Dopo le 13 puntate della serie manga andata in onda nei mesi scorsi, il leggendario Gigante di Luce quasi sicuramente potrebbe tornare con una seconda stagione.

La notizia dovrebbe essere più che veritiera poiché Netflix ha anche pubblicato un post nel quale è possibile notare, oltre al protagonista, il testo che annuncia l’arrivo del secondo capitolo dedicato ad Ultraman. Tra l’altro il post condiviso su Twitter che troverete di seguito, è veramente inequivocabile: come non notare il “2” che scolpisce il muro dell’edificio in rovina? Chiaro riferimento all’arrivo del capitolo 2.

Get ready to armor up once again, Ultraman is coming back for Season 2. pic.twitter.com/34Bsn0MRMt

— NX (@NXOnNetflix) June 11, 2019