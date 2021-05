Ultraman: Netflix annuncia il film in 3DCG

Ultraman sta per tornare. Tsuburaya Productions ha infatti annunciato la sua collaborazione con Netflix per produrre un film d’animazione in 3DCG (Computer Grafica in 3D).

Ultraman: tutti i dettagli sul film

Shannon Tindle (animatore di Coraline, Kubo and the Two Strings) farà il suo debutto alla regia del film di Ultraman e sarà anche co-sceneggiatore con Marc Haimes. John Aoshima sarà co-regista, il produttore sarà Tom Knott mentre Lisa Poole il co-produttore. Tsuburaya Productions e Industrial Light and Magic sono accreditate come società di produzione.

Lo staff punta a lanciare “un mix di star giapponesi e occidentali”.

Questa la key visual:

Tsuburaya descrive così il film:

La superstar del baseball Ken Sato torna nel suo paese natale, il Giappone, per riprendere il mantello di Ultraman, supereroe che difende la Terra, ma trova ben presto più di quanto si aspettasse quando è costretto a crescere la prole del suo più grande nemico, un Kaiju appena nato. Lottando per bilanciare i ruoli di compagno di squadra e di nuovo padre, Ken deve affrontare il suo ego, suo padre e la connivente Kaiju Defense Force per risorgere e scoprire cosa significa veramente essere Ultraman.

Un possibile data d’uscita non è stata ancora rivelata.

Ultraman: la seconda stagione anime e il live-action

Le notizia non sono finite perché Netflix è attualmente al lavoro anche sulla seconda stagione dell’anime di Ultraman, intitolata Ultraman Stagione 2 che vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D).

La prima stagione era andata in onda, sempre su Netflix, nel 2019.

Vi ricordiamo che lo Studio Khara e Toho stanno anche lavorando a un film live-action Shin Ultraman (New Ultraman), la cui uscita era originariamente pianificata per all’inizio dell’estate, ma ha subito ritardi a causa del COVID-19.

Il film è diretto Shinji Higuchi (film live-action de L’Attacco dei Giganti) e dal suo team Higuchi-Gumi mentre Hideaki Anno (Evangelion, Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra) si occupa della sceneggiatura del film.

Ultraman: il manga

Il manga di Ultraman, scritto da Eiichi Shimizu e disegnato da Tomohiro Shimoguchi, adattamento della serie live-action Ultraman del 1966 della Tsuburaya Productions, è stato pubblicato su Monthly Hero dal numero inaugurale della rivista. La serie è stata poi raccolta in 16 volumi tankōbon nel dicembre del 2020.

In Italia la serie è pubblicata da Edizioni Star Comics che ne descrive così la trama:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

Vi ricordiamo che la Marvel ha lanciato una miniserie a fumetti intitolata Ultraman: The Rise of Ultraman scritta da Kyle Higgins e Mat Groom con i disegni dell’italiano Francesco Manna, Michael Cho e Gurihiru seguita da una seconda miniserie pubblicata a partire da marzo di quest’anno.

