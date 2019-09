Ultraman Suit (Anime Version) – Threezero

Ultraman (Anime Version) è la nuova figure proposta da Threezero per la sua linea di figures in scala 1/6 in imminente uscita per tutti i fan.

Ultraman protagonista della serie animata in esclusiva su Netflix è la nuova figure proposta da Threezero per la sua linea di figures in scala 1/6. Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con armatura in metallo e plastica, sarà alta circa 31 cm, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa che ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita del cartone animato.



La nuova serie originale Netflix di Ultraman è sulla piattaforma di streaming il 1° Aprile 2019, realizzata in 3DCG, la serie rappresenta un nuovo capitolo della rinomata saga “Ultraman”. Sono passati diversi anni dagli eventi di Ultraman. Il leggendario “Gigante di Luce” è ormai solo un ricordo, tutti sono convinti che sia tornato a casa dopo aver sconfitto i giganti alieni che avevano invaso la Terra. Shinjiro, il figlio di Shin Hayata, sembra possedere una strana abilità, ed è proprio questa capacità, insieme alla rivelazione che suo padre fosse il vero Ultraman, che porta Shinjiro a scegliere di combattere contro i nuovi alieni che invadono la terra, in qualità di nuovo Ultraman.

Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili e delle parti di effetto lama per gli avambracci per simulare l’attacco del nostro protagonista. Alcune parti della figure potranno essere illuminate con apposite batterie che purtroppo non saranno incluse nella confezione. Purtroppo questa edizione non è dotata di piedistallo su cui sorreggere la figure per le pose action.

Ultraman Suit (Anime Version) è al momento in preordine sul sito Sideshow.com al prezzo di 120.10 $, con uscita stimata tra settembre e ottobre 2019.