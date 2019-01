Un 2019 all’insegna del Signore Degli Anelli per Ares Games: annunciate espansioni per tutte le linee prodotto.

Un 2019 ricco quello di Ares Games per quanto riguarda le proprie produzione legate al brand del Signore Degli Anelli. Ben tre i titoli in arrivo per gli amanti di questa saga fantasy che hanno potuto apprezzare negli anni le produzioni di questo editore “nostrano”.

Iniziamo con “La Guerra dell’Anello“, gioco “monolitico” ed iconico di Ares: nel 2019 uscirà il tassello finale di questo wargame ormai diventato un cult per gli amanti del genere. Dopo ben sei anni dalla prima uscita, giungerà alla luce la terza e ultima espansione, in occasione della ristampa della seconda revisione del gioco.

Kings of Middle-earth, questo il nome del nuovo prodotto andrà a chiude una vera e propria epopea. Nel tempo si sono avvicendati nelle varie espansioni i personaggi più carismatici della celebre saga come il Balrog, Re Elrond e dama Galadriel, eroi a cui è stato riservato un ruolo importante e altamente strategico anche nel gioco. Col proseguire degli anni abbiamo visto diventare protagonisti invece gli eserciti presenti in Warriors of Middle-earth, espansione dedicata alle fazioni degli Ent, delle Aquile e dei Dunharrow.

L’espansione, come dice il nome, avrà il suo fulcro nei sovrani della Terra di Mezzo, i cinque leader dei Popoli Liberi, che come nella storia originale, sono figure importanti ma spesso ambivalenti dato che Sauron influenza le loro azioni ed i loro pensieri con i suoi oscuri poteri, sia naturali che sovrannaturali, al fine di piegare la loro volontà ai suoi ordini. Saranno presenti anche nuovi personaggi per l’Ombra ed il ritorno nel gioco delle macchine da assedio.

Passando dai wargame ai giochi più “compatti” è stata annunciata anche l’uscita di “Light and Shadow”, la prima espansione per il gioco Hunt for the Ring (La Caccia all’Anello) uscito nel 2018 sia in versione anglosassone che italiana.

Per chiudere in bellezza è prevista la messa in produzione anche di una edizione deluxe de “The Battle of Five Armies” (La Battaglia dei Cinque Eserciti), lo spin-off di War of the Ring basato sulla storia de Lo Hobbit. Così come la limited edition di War of the Ring e delle precedenti espansioni il set includerà 126 miniature completamente dipinte, oltre alla inedita mini-espansione The Fate of Erebor.

La standard edition di The Battle of Five Armies è completamente sold out nella sua edizione inglese ma ancora disponibile in quella italiana.. non ci sono piani per una ristampa quindi se siete degli appassionati del genere vi consigliamo di prendervene una copia prima che “scompaia” dagli scaffali.