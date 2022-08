Nei mesi scorsi era arrivato in rete il trailer della terza e ultima stagione di Star Trek: Picard, show incentrato sul celebre capitano del franchise sci-fi interpretato da Patrick Stewart. Un video intriso di nostalgia che ha confermato grandi ritorni di attori che presero parte a Star Trek: The Next Generation, serie cult andata in onda dal 1987 al 1994 per un totale di sette stagioni. A quanto pare un altro personaggio si è aggiunto al mix.

Un altro grande ritorno nella terza stagione di Star Trek: Picard

Stiamo parlando di Denise Crosby, interprete di Natasha “Tasha” Yar. Era il capo della sicurezza originale della U.S.S. Enterprise D nella prima stagione dello show, ma il suo personaggio è morto improvvisamente nell’episodio “La pelle del male”, quando il tenente Worf (Michael Dorn) ha assunto il ruolo di nuovo capo della sicurezza. Con la sua morte, la Crosby lasciò la serie, ma finì per tornare come special guest, riprendendo il suo ruolo in alcuni episodi e interpretando anche sua figlia, il comandante romulano Sela, apparendo in un totale di 31 episodi nel corso delle sette stagioni della serie Paramount.

Ospite di recente della convention Star Trek Las Vegas 2022, l’attrice ha stuzzicato i fan, rimanendo al tempo stesso molto criptica: “Vedrete Tasha Yar all’interno dello show, ma non vi starà a dire in che modo”. Date le sue parole, Denise potrebbe tecnicamente riprendere il ruolo come una versione di Yar in una linea temporale alternativa, come accaduto in passato, attraverso l’ausilio della CGI.

BREAKING – Tasha Yar's #StarTrekPicard Season 3 Return! Actress Denise Crosby teased, "You will see Tasha Yar, but I'm not going to tell you how", while speaking at #StarTrek: Las Vegas 2022! Via Trek Central's @TXTrek #STLV pic.twitter.com/1BIPimN49z — Trek Central (@TheTrekCentral) August 25, 2022

Alla grande reunion dei personaggi di Star Trek: The Next Generation manca però Weasly Crusher (Will Wheaton), il figlio della dottoressa Crusher, protagonista anche del tormentone ‘Shut up, Weasley. La terza stagione di Star Trek: Picard debutterà in America su Paramount+ nel corso del 2023, mentre in Italia arriverà su Amazon Prime Video. Nonostante la scelta di chiudere la serie dopo sole tre stagioni non abbia reso felici i fan, il produttore Akiva Goldsman ha confermato che sin dall’inizio i piani erano questi..