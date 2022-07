Manca meno di un mese al debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney Plus, e i Marvel Studios hanno pensato bene di diffondere il trailer della serie in occasione del panel al San Diego Comic-Con 2022. Protagonista della versione al femminile di Hulk (Mark Ruffalo) è Tatiana Maslany, nota per aver preso parte alla serie TV Orphan Black. L’attrice veste i panni di Jennifer Walters, un’avvocatessa specializzata in casi che coinvolgono superumani. Quest’ultima, dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner, scopre di avere la capacità di trasformarsi nella potente She-Hulk e deve trovare un modo per bilanciare la sua vita lavorativa con quella da supereroina.

trailer She-Hulk

L’entusiasmante trailer di She-Hulk

Oltre a Tatiana Maslany, il cast di She-Hulk: Attorney at Law include il debutto nel MCU di Jameela Jamil nei panni del cattivo che Jennifer deve affrontare, Titania, il cui costume di recente ha suscitato non poche polemiche. Le due attrici sono affiancate da Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry e Tim Roth, il quale torna nel MCU nei panni di Emil Blonsky/Abomination. Anche Mark Ruffalo è coinvolto nella serie, così come Benedict Wong nei panni di Wong. Prima di concentrarsi sui particolari del trailer di She-Hulk: Attorney at Law, ve lo mostriamo di seguito:

Nel trailer vediamo l’allenamento di Jennifer con Hulk e uno scontro con Titania, insieme al ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil con un nuovo costume di colore giallo e di Wong. Insomma, nel nuovo video non manca quasi nessuno, e questo ha sicuramente acceso tutto il nostro entusiasmo. Come riporta screenrant.com, la serie Disney+ è stata scritta da Jessica Gao, mentre a Kat Coiro (Marry Me) e Anu Valia è stata affidata la regia del progetto le cui riprese si sono tenute tra aprile e agosto 2021.

Ricordiamo che She-Hulk: Attorney at Law (su Amazon trovate le maschere dei vostri supereroi preferiti) debutterà su Disney Plus il 17 agosto.