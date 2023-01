In occasione delle recenti festività natalizie, è arrivata sul mercato l’edizione Home Video 4K UltraHD di Un Biglietto in due, il film con protagonisti Steve Martin e John Candy alle prese con un insolito viaggio. Questa nuova proposta, dedicata a tutti gli appassionati che amano avere nelle proprie collezioni le edizioni fisiche dei loro film preferiti, presenta numerosi vantaggi rispetto alla controparte in Blu-ray, seppur purtroppo non sia comunque esente da difetti. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nostra approfondita analisi.

Un Biglietto in due: : il viaggio di Steve Martin e John Candy

Un Biglietto in due è una classica road comedy del 1987, scritta e diretta da John Hughes, in grado di portare lo spettatore all’interno di un’avventura natalizia fatta di umorismo, gioia e numerose inaspettate disavventure.

Un Biglietto in due

Al centro della storia ci sono Steve Marin e John Candy, che con la loro arte sono riusciti a creare per questo lungometraggio due personaggi riconoscibili e indimenticabili. Siete pronti a scoprire, o a riscoprire, una delle commedie più stravaganti e amate di tutti i tempi nel nuovo formato 4KUltra HD rimasterizzato con HDR-10 e Dolby Vision?

Steve Martin e John Candy sono i protagonisti di questa esilarante e commovente storia di un viaggio sfortunato. Neal Page, interpretato da Steve Martin, è un dirigente pubblicitario che vuole solo volare a Chicago per passare la Festa del Ringraziamento con la sua famiglia. Quando l’aereo viene deviato a Wichita, Neal decide a malincuore di condividere il viaggio verso casa con De Griffith, interpretato da John Candy, un petulante quanto amabile venditore. I due intraprendono così un’avventura attraverso il paese che comprende diversi mezzi di trasporto, incredibili disavventure, hotel malfamati e indimenticabili peripezie con un auto a noleggio. Un imperdibile regalo per le feste dallo scrittore, regista e produttore John Hughes (noto anche per Mamma ho perso l’aereo).

Il cast del film

Nel cast di Un Biglietto in due, oltre a Steve Martin e John Candy, troviamo Richard Herd, Kevin Bacon, Laila Robins. «continua Michael McKean e Dylan Baker. La lista continua poi con i nomi di Carol Bruce, Olivia Burnette, Diana Douglas, Martin Ferrero, Larry Hankin, Susan Kellermann, Matthew Lawrence e Edie McClurg.

Ecco alcuni fatti interessanti sul film

Il film è stato ispirato da un incidente nella vita reale accaduto a John Hughes quando stava cercando di tornare a casa a Chicago per il Ringraziamento e ha incontrato una serie di ritardi e difficoltà di viaggio. Il budget del film era di soli 32 milioni di dollari, ma è diventato un successo commerciale e di critica, guadagnando oltre 49 milioni di dollari al botteghino. Il film è stato candidato a due Academy Awards, per la migliore sceneggiatura originale e il miglior sonoro. John Hughes aveva pianificato di realizzare un sequel del film, ma non è mai stato realizzato a causa della prematura scomparsa di John Candy nel 1994.

Il comparto video della nuova edizione Home Video 4K UHD

Passiamo dunque ad analizzare quella che è stata la nostra esperienza di visione con la nuova edizione Home Video di Un biglietto in due in versione 4K UHD. Quest’ultima, rispetto alla controparte a risoluzione 1080p, ha fatto dei passi avanti in termini di qualità generale. Va tuttavia precisato che l’edizione a 1080p non faceva gridare al miracolo rispetto a quanto visto nella più datata versione DVD del film, questo spiega in buona parte la differenza qualitativa con la più recente versione 4K UHD. Dal punto di vista della sola nitidezza, abbiamo trovato delle immagini ben definite, in particolar modo nelle scene in primo piano. Tuttavia, e questa potrebbe essere la nota dolente, abbiamo constatato una strana gestione della grana, a tratti fin troppo presente e a tratti quasi impercettibile.

Un Biglietto in due

Il più grande miglioramento che abbiamo avvertito è però legato al comparto dei colori che, grazie alla presenza del Dolby Vision HDR, appaiono sempre brillanti senza però mai eccedere in livelli di saturazione fuori scala. Infine, ottimo lavoro anche per la parte del gamma che è risultato esteso e con neri profondi in grado di offrire una buona profondità e tridimensionalità alle immagini a schermo. Nel complesso non siamo di fronte a una rimasterizzazione da primato assoluto, ma nemmeno di fronte a un lavoro fatto male. Il 4K UHD di Un biglietto in due si attesta, dal punto di vista video, ipoteticamente a metà classifica.

Il comparto audio

Rispetto a quanto visto per il comparto video, il comparto audio di Un biglietto in due fa un ullteriore piccolo passo indietro in termini qualitativi. Purtroppo, l’edizione in nostro possesso offre la traccia multicanale DTS HD nella sola lingua inglese. La traccia in lingua italiana è stereo, precisamente in 2.0 Dolby Digital. Dobbiamo tuttavia doverosamente precisare come questo film non nasca ricco di effetti, bensì che la cosa più importante siano i dialoghi. Quest’ultimi, anche nella versione stereo, sono risultati nitidi e sempre ben leggibili.

Un Biglietto in due

Eventualmente, nel caso siate in possesso di un sintoamplificatore A\V, vi ricordiamo la possibilità di attivare le modalità d’ascolto a voi disponibili, così da auspicare una maggior apertura del palcoscenico.

I contenuti aggiuntivi di Un Biglietto in due in 4K

Questa nuova edizione Home Video vanta al suo interno anche numerosi contenuti aggiuntivi della durata complessiva di oltre un’ora. Tra questi troviamo ad esempio gli approfondimenti sul regista ma anche quelli dedicati all’attore John Candy.

Un Biglietto in due

Segnaliamo che gli extra presenti nel disco Blu-ray sono disponibili solo in lingua originale con sottotitoli anch’essi in inglese. Sotto questo punto di vista avremmo decisamente apprezzato la presenza di sottotitoli in lingua italiana.

Le conclusioni su Un Biglietto in due in 4K

Per concludere, Un Biglietto in due in versione Home Video 4K UHD è risultato essere un ottimo film per tutta la famiglia che cerca la spensieratezza e il divertimento offerto dalla coppia Steve Martin e John Candy. Dal punto di vista prettamente tecnico non siamo di fronte a un lavoro da classe regina, tuttavia il disco 4K UHD porta sul piccolo schermo colori brillanti grazie alla presenza del Dolby Vision. Inoltre, il cofanetto doppio disco ha al suo interno numerosi contenuti aggiuntivi che sapranno regalarvi numerosi retroscena di questa produzione anni ’80 divenuta un cult di genere.