Un Boeing 747 l’attrattiva del nuovo parco subacqueo a Bahrain

Sarà la nuova attrattiva TOP del parco subacqueo a Bahrain: un “vero e proprio” aereomobile Boeing 747. A quanto pare, l’aereo è stato trainato sull’oceano nei giorni scorsi e sarà una delle principali attrattive del parco che verrà inaugurato ufficialmente nel corso dell’estate 2019. La lunghezza del Boeing 747 sarà pari a 70 metri e saranno 10.000 i metri quadrati del parco subacqueo a lui destinati. Il mezzo sarà completamente visitabile in sicurezza dai visitatori del parco che avranno la possibilità unica nel suo genere di immergersi a fianco di un aeromobileinabissato.

Il parco metterà a disposizione molte subacquee che potranno essere svolte dai visitatori “bombole muniti”. Oltre alla presenza dell’aereo costruito nel 1981, verranno immersi anche barriere coralline artificiali e altre sculture realizzate rigorosamente con materiali eco-compatibili e non inquinanti. In merito a questo progetto, il Ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo e Presidente del Consiglio di amministrazione di BTEA, HE Zayed bin Rashid Al Zayani, avrebbe dichiarato quanto segue:

“Il nuovo parco tematico emergerà indubbiamente come attrazione turistica globale: il progetto di livello mondiale copre un’area estesa e offrirà un’esperienza indimenticabile sia per i turisti che per gli appassionati di immersioni”.

Le procedure e i preparativi necessari per lo smontaggio e il rimontaggio delle ali del velivolo, la rimozione di cavi, sistemi idraulici, aerei e di carburante, plastiche e gomme insieme a tutti i materiali chimici e alle sostanze potenzialmente tossiche, sono stati messi a punto da un team di specialisti, in modo tale da seguire tutti gli standard internazionali di sicurezza e ambientali.

Dunque, il Boeing 747 sarà un rifugio sicuro per la vita marina oltre che un elemento di sicura attrazione per tutti gli amanti delle immersioni che avranno la fortuna di poter visitare il parco acquatico.