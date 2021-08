Un braccio di Goldrake spunta in Toscana

Ovviamente non stiamo parlando del vero e proprio braccio del robottone di Go Nagai, quanto di una sua riproduzione, una scultura alta 5 metri, che svetta sulle colline di Fonteblanda.

L’opera è stata realizzata dall’artista Moira Ricci in ferro resina e altri materiali. Fa parte del progetto Hypermaremma, un’iniziativa volta a valorizzare il territorio toscano e le sue meraviglie naturali. Il programma prenderà forma in un ampia porzione di territorio maremmano coinvolgendo tutte le sue zone più caratteristiche e pittoresche della regione.

Il braccio di Goldrake alzato verso il cielo, oltre ad essere un omaggio all’opera tanto cara a noi italiani, è anche, nell’idea dell’artista, portatore di un messaggio di salvezza e speranza per il genere umano.

Così lo descrive Hypermaremma:

Un totem di 5 metri d’altezza si erge sulle colline di Fonteblanda. Concepito da Moira Ricci come un vero e proprio monumento-simulacro per evocare l’eroe che ha segnato la sua infanzia, la scultura rende omaggio a Goldrake, cartone animato cult che dalla fine degli anni ‘70 ha rivoluzionato l’immaginario di intere generazioni. Per l’artista il personaggio del cartoon da supereroe diventa la trasfigurazione del salvatore, un’entità ultra terrena votata a proteggere la terra di Maremma e il genere umano da oscure minacce.