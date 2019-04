Un dollaro al mese e un sito manderà spoiler del Trono di Spade ai vostri “amici”

Con meno di sei dollari potrete rovinare la vita ad un vostro amico. Come? Spoilerando automaticamente le puntate dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.

Con meno di sei dollari potrete rovinare la vita ad un vostro amico. Come? Spoilerando automaticamente via messaggi le puntate della serie tv più attesa di questo mese (e forse dell’anno), ovvero Il Trono di Spade. Il tutto, naturalmente, in modo anonimo.

I tuoi amici amano il Trono di Spade ma lo guardano dopo che va in onda? Ti senti una carogna? Ottimo!

Per soli 0,99 dollari, Spoiled in modo automatico e brutale farà degli spoiler testuali ai tuoi amici (ignari) su ogni episodio che va in onda. Dopo questo, siediti, rilassati e guarda le risposte dei tuoi amici.

Insomma, se volete essere persone orribili senza farlo sapere in giro, vi basterà iscrivervi e al resto ci penserà l’applicazione.

La stagione 8 inizierà in contemporanea mondiale il 14 aprile e si comporrà di sei episodi che andranno a concludere una storia che è stata in grado di appassionare nella sua versione televisiva milioni di spettatori. La serie sarà trasmessa sui canali Sky Atlantic e su NOW TV.

Battaglie cruente, confronti attesi da più di 8 anni e una conclusione degna di una storia che si è dipanata nelle passate stagioni con colpi di scena mozzafiato. Tutto questo sembra “racchiuso” nelle prime sequenze di questa ottava stagione che, siamo sicuri, manderanno “fuori di testa i fan”, che fin dalla conclusione della settima stagione avevano dato vita alle più disparate congetture su come sarebbe state concluse le vicende narrate.

Molti sono i quesiti aperti che andranno a chiudersi con questa ultima serie di episodi, tanti i rapporti conflittuali che dovranno trovare risoluzione e, parole del regista, sicuramente troveremo battaglie senza esclusione di colpi capaci di far impallidire altre epiche e gigantesche guerre viste al cinema o in tv.