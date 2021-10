Un evento speciale per la trasmissione di One Piece 1000

L’episodio 1000 di One Piece è ormai dietro l’angolo ed è atteso, come riportato, il 21 novembre 2021 e mentre ci separano ormai poche settimane apprendiamo che i canali YouTube di Funimation e Toei Animation e la pagina Facebook ufficiale di One Piece terranno un evento speciale dal vivo in streaming per celebrare il record.

One Piece: evento speciale per la trasmissione dell’episodio 1000

Lo spettacolo sarà tenuto dallo YouTuber RogersBase e avrà come oggetto la visione degli episodi 998 e 999, si terranno lotterie e tanto altro ancora a tema piratesco firmato da Eiichiro Oda.

L’evento speciale in streaming sarà prettamente una marcia di avvicinamento da tenersi il 20 novembre alle 3:00 PST (le ore 12:00 italiane).

Precisiamo che è stata svelata una key visual completa per l’episodio 1000 e che successivamente sarà svelato un annuncio speciale di cui al momento non conosciamo i dettagli. L’episodio sarà disponibile in contemporanea con il Giappone anche in Italia su Crunchyroll mediante sottotitoli.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1028 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 995 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 581 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.