Un film su I Griffin? Per Seth MacFarlane è ancora possibile

È dal 2015 che Seth MacFarlane vuole realizzare un film su I Griffin, ora che Fox è stata acquistata da Disney potrebbe essere la volta buona.

Era il lontano 2015, la prima volta in cui l’istrionico Seth MacFarlane, papà de I Griffin, parlava per la prima volta di voler girare un film ispirato alla serie animata. Ma per una svariata serie di motivi, prima tra tutti la sua folta lista di impegni e progetti collaterali, il progetto non è mai diventato una priorità né per il prolifico autore, né per il network di messa in onda, 20th Century Fox. Eppure, proprio nell’anno che celebra il ventennale della sboccata comedy animata, MacFarlane torna a parlarne possibilista come non mai.

Ai microfoni del Sunday Today, MacFarlane è tornato a riaccendere le speranze dei fan, che ormai temevano dopo i continui silenzi e i rimandi del caso, che il progetto fosse stato definitivamente accantonato: “È da quasi dieci anni ormai che stiamo parlando di voler fare un film tratto dalla serie”, dichiara l’autore, “Perché sostanzialmente, un film su I Griffin è ancora in cima alla lista delle cose che desidero fare, prima o poi. A questo proposito, ultimamente ho finalmente avuto un po’ più di tempo libero per pensarci come si deve, e mi sento di dire che ho idee ben precise su come la pellicola potrebbe essere.”

Nel corso degli scorsi anni, MacFarlane è stato interpellato a più riprese su un film ispirato alla serie animata, visto che I Simpson ne avevano già avuto uno, ma si era mostrato decisamente più chiuso riguardo l’eventualità: “Solo perché è possibile fare un film tratto dalla serie animata, non significa che dobbiamo farlo. Serve la giusta spinta, e soprattutto la giusta idea: un film tratto da una serie televisiva ha senso solo se permette ai personaggi di fare qualcosa che nella serie non potrebbero mai fare.” Ecco perché solo pochi anni dopo, tornando a parlare dell’eventualità suggeriva le riprese di un film live action che non avrebbe riscritto le origini dei personaggi, ma che anzi, sarebbe stato ambientato all’interno del canone dell’universo animato, un’idea folle ma assolutamente in linea alla scrittura brillante e fuori dagli schemi di Seth MacFarlane.

A dare la “giusta spinta” e trovare la “giusta idea” potrebbe però pensarci Disney, ora che ha acquisito 20th Century FOX e di fatto ha voce in capitolo su I Griffin. Del resto, proprio Bob Iger, CEO Disney, si è sempre detto interessato a sfruttare le nuove IP recentemente aggiunte al parco titoli della casa di Topolino: “Abbiamo tanti personaggi e storie interessanti così diverse tra di loro, che hanno però in comune l’amore che il pubblico nutre nei suoi confronti. È nostro compito valorizzarle al meglio delle loro possibilità e continuare ad offrire nuove storie al pubblico per cui valga la pena emozionarsi.” Probabilmente I Griffin non sono celebri per “emozionare” il loro pubblico, ma siamo certi che ognuno di noi non vorrebbe perdere l’occasione di farsi grasse risate davanti un maxischermo cinematografico con i propri amici, guardando Peter, Stewie e tutti gli altri bizzarri personaggi che popolano la cittadina di Quahog, nel Rhode Island.