Un gatto gigante appare alla stazione di Shinjuku

Fuori dalla stazione di Shinjuku appare un gigantesco gatto che guarda dall’alto i pedoni che passano ignari. No, non si tratta di una trama di un anime, bensì di una nuova pubblicità. Il gatto infatti non è altro che una stupenda riproduzione gigantesca in 3D. Ma vediamo più nel dettaglio.

Quando il mondo 3D arriva nella vita reale

Chiamato Cross Shinjuku Vision, il nuovo spazio pubblicitario sovrasta i pedoni proprio fuori dalla stazione di Shinjuku, nota per essere la stazione ferroviaria più trafficata del mondo. Lo schermo copre un’area di 154,7 metri quadrati e si trova in cima all’edificio Cross Shinjuku di recente costruzione, coprendo tre piani del punto di riferimento all’uscita est della stazione.

Vantando l’ultima qualità d’immagine 4K e altoparlanti con un suono di alta qualità, il nuovo schermo fornisce le immagini più belle mai viste prima d’ora, e per dimostrarlo ecco che viene riprodotto un gigantesco gatto in 3D che miagola mentre si muove avanti e indietro, guardando i pedoni come se potesse saltargli addosso da un momento all’altro. Il video è in parti uguali carino e terrificante, soprattutto quando il curioso felino punta i suoi occhi su di voi, ma è di certo una novità persino per Tokyo, le cui pubblicità hanno sempre avuto il massimo impatto visivo.

Questo perché il Giappone si sta finalmente unendo alla tendenza della segnaletica digitale a LED curvo, che aggiunge maggiore profondità alle immagini per creare l’affascinante effetto 3D , senza la necessità di indossare occhiali 3D per vedere lo spettacolo.

Il gatto gigante, sviluppato da Microad Digital Signage e Yunika in collaborazione con Cross Space, farà il suo debutto il 12 luglio.

Durante il giorno, il gatto apparirà periodicamente tra gli annunci, quindi se siete fortunato sarete in grado di vederlo, e non dovete nemmeno vivere in Giappone per questo, grazie al livestream sul canale YouTube ufficiale di Cross Space.

Vi ricordiamo che questo tipo di pubblicità era già stata utilizzata in Cina:

E Corea del Sud:

