A poco più di due anni dall’annuncio (avvenuto ad aprile 2020) finalmente ecco giungere aggiornamenti sulla produzione del film live-action hollywoodiano di One-Punch Man, ispirato al manga omonimo scritto ONE (Mob Psycho 100) e disegnato da Yusuke Murata (Eyeshield 21), e specificatamente sul regista che si occuperà del film.

Un grande regista per il live-action di One-Punch Man?

In tal senso, Deadline annuncia che Sony Picture ha individuato in Justin Lin (Fast & Furious) il regista per il film e, inoltre, collaborerà attivamente alla produzione e alla riscrittura della sceneggiatura prima di cominciare effettivamente la produzione stessa entro la fine di quest’anno. Lee ha già abbandonato l’equipaggio del franchise Fast and Furious quest’anno.

Al momento dell’annuncio, al tempo riportato da Variety, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner erano accreditati alla scrittura dell’adattamento live-action con una produzione Avi Arad e Arad of Arad Productions (film al cinema per i franchise di Spider-Man, X-Men). I due sceneggiati sono già conosciuti per aver scritto assieme il successo del lungometraggio Venom del 2018 e Jumanji e Jumanji: the Next Level (2019).

Al momento è quanto emerso. Attendiamo ulteriori nuove, pertanto restate con noi.

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha) dal 2012. I capitoli pubblicati sono raccolti in tankobon, per il momento 26. In Italia, il manga è edito da Planet Manga coi primi 24 disponibili.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima. La prima stagione è disponibile in Italia anche su Prime Video (Amazon).

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Non sapete di cosa parla il manga e ne siete curiosi? Di seguito una sinossi