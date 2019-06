Un imprevedibile team-up tra due eroi nei prossimi film Marvel?

Victoria Alonzo rivela quale team-up fra super eroi Marvel vorrebbe vedere portato sul grande schermo.. e se lo dice la produttrice esecutiva dei Marvel Studio...

Alla produttrice Victoria Alonzo, è stato chiesto durante un Q&A su Reddit, quale improbabile team-up tra due eroi vorrebbe vedere nella fase quattro dell’Universo Cinematografico Marvel. Neanche a dirlo, la sua risposta ha scatenato le fantasie e le speculazioni di tutti i fanboy lì fuori.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, non c’è più alcun limite per ciò che i personaggi possono condividere su schermo, ecco perché una dirigente dei Marvel Studios sta già valutando alcune possibilità. La produttrice esecutiva Victoria Alonso si è recentemente sottoposta ad un Q&A su Reddit per la rubrica “Ask Me Anything”, ed i fan l’hanno presa in parola chiedendole quale nuovo bizzarro team-up tra due supereroi avrebbe piacere a vedere nella fase quattro, e la risposta è stata questa: “Sebbene la tua domanda sia troppo allettante per non rispondervi, temo che se ti dirò il nome di quei due personaggi, ferirei tutti gli altri. Quindi non ti farò alcun nome, ma sappi che ho compiuto una scelta molto specifica nella mia testa.”

Ovviamente non c’è assolutamente alcuna indicazione riguardo l’ipotesi che l’idea della Alonzo possa effettivamente concretizzarsi all’interno della fase quattro dell’Universo Cinematografico Marvel o resti un mero desiderio personale; ma allo stato attuale, vista la posizione ricoperta dalla produttrice ambi gli scenari sono plausibili. Soprattutto in favore del fatto che, ora che tutti i personaggi delle prime tre fasi hanno interagito almeno una volta (anche solo marginalmente) gli uni con gli altri grazie all’epica battaglia finale avvenuta in Avengers: Endgame, chiunque potrebbe interagire con tutti gli altri.

E voi, quali sono i team-up che desiderereste vedere nella fase quattro?