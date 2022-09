Sembrerebbe che il nuovo film di Star Wars uscirà più tardi del previsto, almeno in base a quanto riportato dalla Lucasfilm. A seguito dell’acquisizione della compagnia da parte di Disney, la celebre saga fantascientifica ha vissuto un particolare ritorno in auge incorniciato da un preciso progetto di pubblicazione.

In base a questo, oltre alla nuova trilogia di film e ai progetti laterali, avremmo dovuto avere un nuovo film di Star Wars nelle sale per ogni anno. Un’uscita fissa e continuativa dunque che andrebbe a scontrarsi con le ultime dichiarazioni della Lucasfilm in merito al fatto che non ha intenzione di pubblicare una nuova pellicola del franchiste prima del 2024. Questo rallentamento dei film parrebbe sia da ricollegarsi alla presenza di Disney Plus.

Star Wars

Star Wars e le speranze allontanate

Dal punto di vista della comunicazione sono stati sempre parecchi i dubbi nei confronti del futuro cinematografico di Star Wars, anche perché in questo caso, differentemente a Disney Plus (con una lista completa degli spettacoli) la Lucasfilm non si è mai troppo sbilanciata. Così ci si ritrova in una sorta di stallo produttivo che non attende altro che spiegazioni e nuovi dettagli.

Con l’arrivo del D23 Expo le speranze di tutti gli appassionati si sono proiettate proprio verso il futuro di questa saga e dei suoi film. A smorzare le speranze ci pensa un nuovo rapporto di Puck News, nel quale viene rivelato che non c’è alcun via libera per quanto concerne un nuovo film della saga. Si ritorna a parlare quindi di 2024, 2025 e 2027, tenendo gli occhi ben puntati al progetto Avatar di James Cameron per evitare di venirne investiti.

Questa assenza cinematografica si fa sentire fra le fila dei fan abbastanza stremati dall’attesa di nuovi passi in avanti in questo senso. Le maestranze all’interno della Lucasfilm non mancano e nemmeno le possibilità produttive per creare qualcosa di nuovo.

L’offerta di Disney Plus