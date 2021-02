Un nuovo misterioso monolite è apparso in Turchia

Le autorità turche stanno indagando sulla comparsa di un altro misterioso monolite nel sud-est della Turchia.

Il blocco di metallo è stato trovato venerdì da un contadino nella provincia di Sanliurfa con una scrittura in turco che dice:”Guarda il cielo, guarda la luna“. Il monolite alto poco più di tre metri è stato scoperto vicino al sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO chiamato Gobekli Tepe, che ha strutture megalitiche risalenti a migliaia di anni prima di Stonehenge.

I media turchi hanno dichiarato domenica che gli agenti di polizia stannovisionando i filmati della CCTV e indagando sui veicoli che potrebbero aver trasportato il monolite.

La storia dei misteriosi monoliti va avanti da qualche mese, nei quali diverse di queste “installazioni” sono state scoperte in diversi luoghi sul nostro paese, anche a migliaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro: il primo, inspiegabile monolite di metallo è stato scoperto nel remoto Red Rock Country dello Utah il 18 novembre. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello Utah ha annunciato pubblicamente la scoperta del monolite il 23 novembre, che è stata scoperta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dalla Utah Division of Wildlife Resources durante una missione per conteggiare alcune specie di pecore in una parte dello Utah sud-orientale.

Da allora, ulteriori monoliti si sono presentati in tutto il paese in California, North Carolina, Pennsylvania, Texas e in tutto il mondo in luoghi come Romania, Regno Unito, Polonia, Finlandia e Ucraina. Un’edizione natalizia costruita con pan di zenzero e tenuta insieme con glassa è apparsa persino a San Francisco durante il fine settimana di Natale e anche qua da noi in Italia, più precisamente in Alto Adige, ne è stato ritrovato uno.

Nonostante la “rivendicazione” di un collettivo di artisti per l’installazione degli stessi, ad oggi non si hanno ancora spiegazioni su chi ha piazzati tali monoliti e perchè.