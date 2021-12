Un po’ di pagine in anteprima da Buffy L’ammazzavampiri Stagione 10 – Vol. 1 edito da saldaPress

Grazie alla collaborazione con saldaPress, vi offriamo una selezione di pagine in anteprima da Buffy L’ammazzavampiri Stagione 10 – Vol. 1. Una delle serie più rivoluzionarie della televisione ritorna con questo sequel canonico a fumetti che arricchisce le avventure della cacciatrice di un nuovo, insidioso, nemico da combattere.

Buffy L’ammazzavampiri Stagione 10 – Vol. 1 uscirà in libreria e fumetteria e sugli store online il 16 dicembre. Il volume è scritto da Christos Gage con disegni di Rebekah Isaacs e colori di Dan Jackson.

Un anno dopo la fine della serie televisiva, Buffy e Xander si trovano a gestire le centinaia di potenziali cacciatrici attivate dall’incantesimo di Willow. Alcune, però, decidono di non seguire le loro regole e finiscono per comportarsi come autentiche terroriste. L’enigmatico Twilight vuole eliminarle e ha posseduto Angel arrivando anche a obbligarlo a uccidere Giles. Buffy riesce a fermarlo ma al prezzo dell’eliminazione di tutta la magia sulla Terra. Con Sunnydale in macerie, la cacciatrice si trasferisce a San Francisco dove deve adattarsi a un complicato e nuovo status quo: senza magia, i vampiri possono creare solo esseri privi di intelletto (Xander li chiama “zompiri”) che girano privi di controllo cercando di azzannare chiunque.

Sceneggiatura: CHRISTOS GAGE; Disegni: REBEKAH ISAACS; Colori: DAN JACKSON; © 2021 20th Television; Pubblicato in Italia da saldaPress

Questo invece la sinossi:

UN NUOVO INIZIO PER LA CACCIATRICE, UN NUOVO PASSO VERSO LA FINE DELLA STORIA ORIGINALE COME L’AVEVA PENSATA IL SUO STESSO CREATORE. Perfettamente inserita nel canone della serie TV originale, Buffy – Stagione 10 si apre con la sconvolgente scoperta di un nuovo tipo di vampiro: una specie di succhiasangue assai più resistente a quella cui Buffy e i suoi alleati erano abituati, un nuovo nemico in grado di muoversi alla luce del sole e, soprattutto, di trasformarsi in altre creature della notte… proprio come Dracula in persona!