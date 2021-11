Un po’ di pagine in anteprima di Skybound X 1 da saldaPress

Grazie alla collaborazione con saldaPress, vi offriamo una selezione di pagine in anteprima di Skybound X 1. Si tratta del primo albo disponibile da oggi 18 novembre, di cinque che usciranno a cadenza settimanale, serie antologica nata per celebrare i dieci anni dell’etichetta fondata da Robert Kirkman all’interno di Image Comics, oggi tra le realtà editoriali più importanti e influenti del fumetto USA.

Le pagine in anteprima di Skybound X 1 da saldaPress

Nei cinque albi che compongono il progetto (e che usciranno in fumetteria con cadenza settimanale) si avvicenderanno storie inedite di serie come MANIFEST DESTINY, ULTRAMEGA, BIRTHRIGHT, STILLWATER, MURDER FALCON, SCIENCE DOG, REDNECK, GASOLINA e – per passare al futuro della produzione editoriale targata Skybound – CLEMENTINE (direttamente dal videogioco THE WALKING DEAD di Telltale Games, una nuova storia assolutamente in canone, scritta e disegnata dal premio Eisner Tillie Walden e che dà il via alla linea YA dell’editore americano), EXCELLENCE (se il potere è un’illusione, la magia è invece assolutamente reale), SEA SERPENT’S HEIR (cosa faresti se il tuo destino fosse quello di distruggere il mondo?), EVERY DAY HERO MACHINE BOY (un piccolo robot con un grande segreto), SIX SIDEKICKS OF TRIGGER KEATON (nel mondo della TV tutti odiano tutti… ma spesso c’è un perché) e C.O.D.E. (da Robert Kirkman e Jason Howard (già insieme sulle pagine di SUPER DINOSAUR e LO STUPEFACENTE WOLF- MAN) la storia di una guerra del futuro combattuta indossando potenti armature ultra tecnologiche).

E, infine, RICK GRIMES 2000, una storia di THE WALKING DEAD che definire colossale non è esagerato. RG2K riunisce infatti il team di INVINCIBLE formato da Robert Kirkman e Ryan Ottley per raccontare una realtà alternativa folle e imprevedibile (e divertentissima!) dove tutto quello che conosciamo di THE WALKING DEAD non è esattamente come ce lo aspetteremmo. Con in più le spade laser.

Eccovi le pagine in anteprima di Skybound X 1:

Per le immagini di Rick Grimes 2000:

ROBERT KIRKMAN: creatore, sceneggiatore RYAN OTTLEY: disegnatore CLIFF RATHBURN: inchiostratore DAVE McCAIG: colorista RUS WOOTON: letterista originale SEAN MACKIEWICZ: editor STEFANO MENCHETTI: traduzione MARIO LUCIO FALCONE: lettering italiano RICK GRIMES 2000 @ 2021 Robert Kirkman, LLC. Pubblicato in Italia da saldaPress

Per le immagini di Clementine:

TILLIE WALDEN: sceneggiatrice, disegnatrice, letterista originale CLIFF RATHBURN: colorista (toni di grigio) ALEX ANTONE: editor STEFANO MENCHETTI: traduzione PAOLO TEMPESTA: lettering italiano CLEMENTINE @ 2021 Robert Kirkman, LLC. Pubblicato in Italia da saldaPress

Gli albi di SKYBOUND X presentano 5 bellissime connecting cover disegnate dall’artista Tyler Kirkham e che, affiancate, andranno a formare un’unica immagine con gli incredibili protagonisti di RICK GRIMES 2000.