Un po’ di pagine in anteprima di Urlo – Nel Buio il nuovo horror saldaPress

Grazie alla collaborazione con saldaPress, vi offriamo una selezione di pagine in anteprima di Urlo – Nel Buio. Si tratta del primo volume, il secondo è previsto in uscita a maggio 2022, di un nuovo racconto horror realizzato da Luca Conca e Gloria Ciapponi.

Si tratta di una produzione a cui l’editore emiliano ha confermato di star lavorando con particolare attenzione in quanto rappresenta un ponte ideale tra la produzione horror mainstream e la parte indipendente/italiana del suo catalogo in forte espansione. Urlo – Nel Buio è stato infatti recuperato, in forma di storia autoconclusiva era in parte era già edito, e su cui saldaPress ha iniziato a lavorare con gli autori sviluppandolo come serie su più volumi.

Urlo – Nel Buio è un cartonato di 96 pagine, bianco e nero e colore, formato 19×27, 5 cm. Il prezzo è di € 19,90.

URLO creato da Luca Conca Storia: Luca Conca e Gloria Ciapponi Disegni: Luca Conca

URLO NEL BUIO @ 2021 Luca Conca e Gloria Ciapponi Pubblicato in Italia da saldaPress

UN HORROR DAL TAGLIO INDIE CHE, ATTRAVERSO UNA NARRAZIONE CHE FA CORRERE IL LETTORE INSIEME AL PROTAGONISTA FINO A LASCIARLO SENZA FIATO, TOCCA LE CORDE PIÙ PROFONDE DELLA PAURA E DELL’ANSIA. Un uomo terrorizzato corre attraverso i boschi. Un’inquietante creatura lo insegue, liberata da un gruppo di balordi che organizzano un gioco assurdo e mortale sulla pelle dei malcapitati che periodicamente catturano. Una sfida per sopravvivere a un incubo che si muove tra capannoni abbandonati, cantieri dismessi e viadotti deserti, spazi popolati da un’umanità che segue logiche di inumana violenza e terrore. Il segno quasi inciso di Conca, proveniente dal mondo della pittura, mette in scena una sfida sadica e dalle regole misteriose che ruota attorno a un orrore primordiale e indecifrabile.