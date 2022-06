L’anime Bastard!! – L’oscuro dio distruttore è il nuovo adattamento del manga d’azione fantasy Bastard!! di Kazushi Hagiwara (recuperate la light novel prequel del manga su Amazon!) edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga. L’anime uscirà su Netflix il 30 giugno di quest’anno e sarà composta da 24 episodi. I primi 13 verranno pubblicati all’inizio e saranno seguiti dagli altri 11 che verranno pubblicati in una data non specificata entro la fine del 2022. Ora, è stato pubblicato il trailer completo di Bastard!! che mette ben in evidenza il protagonista Dark Schneider e la sua natura violenta ed egoista.

Dark Schneider protagonista del trailer di Bastard!!

Il trailer completo anticipa la narrazione ricca di azione della serie e mette ben in evidenza il protagonista Dark Schneider, un mago egocentrico che in passato ha cercato di conquistare il mondo, ma che ora è stato riportato in vita per proteggere il Regno di Metallicana da una minaccia ancora più grande, i Quattro Signori di Havoc.

Nel trailer possiamo inoltre ascoltare l’epica sigla di apertura di Bastard!!!, intitolata Bloody Power Fame, eseguita dalla pluripremiata rock band Coldrain.

Il reboot di Bastard!!

Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) sta dirigendo Bastard!! – L’oscuro dio distruttore alla LIDEN FILMS. Yousuke Kuroda (My Hero Academia, Mobile Suit Gundam 00) è responsabile della composizione della serie. Sayaka Ono (CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) sta disegnando i personaggi. Yasunori Ebi (Naruto) è il direttore del suono. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden, Fairy Tail) sta componendo la musica.

Nel cast troviamo Yoshitsugu Matsuoka come Lars, Ari Ozawa come Sen Ari, Shizuka Itou come Kai Harn e Takehito Koyasu come Di-Amon. Questi si uniscono a Kishō Taniyama nel ruolo del protagonista Dark Schneider, Tomori Kusunoki nel ruolo di Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto è Gara, mentre Yōko Hikasa è di Arshes Nei.

Questa la sinossi: