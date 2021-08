Un ristorante a tema Demon Slayer sta per essere inaugurato in Giappone

Universal Studios Japan sta per dare vita a un ristorante a tema Demon Slayer che avrà tantissimi piatti ispirati ai personaggi del celeberrimo manga di Koyoharu Gotouge, oltre che loro riproduzioni fedeli a grandezza naturale.

Il nuovo ristorante a tema Demon Slayer degli Universal Studios Japan

Il Fuji no Hana Shokujidokoro, o Ristorante Wisteria, sarà il nuovo ristorante a tema Demon Slayer che verrà inaugurato il prossimo mese all’interno del parco. Caratterizzato da un’estetica degli interni ispirata all’era Taisho, il ristorante offrirà un menu con piatti, bevande e dessert che rendono omaggio agli Hashira. Ad esempio, il menu ispirato al maestro della Respirazione dell’Acqua Giyu includerà il suo amato salmone bollito con ravanello daikon, insieme ad altre prelibatezze a base di pesce e crostacei come il sashimi e la tempura di gamberi:

In effetti, questo ristorante a tema Demon Slayer sembra essere particolarmente attraente per i fan di Giyu, poiché fa parte dell’arredamento una sua statua a grandezza naturale con cui i commensali possono scattare le loro foto ricordo. Ci sarà anche una statua della collega Hashira Shinobu, della quale però non sono state ancora mostrate foto.

Ogni Hashira (o Pilastro) avrà un cibo o una bevanda speciale, con creazioni colorate che mescolano i gusti giapponesi moderni a quelli più tradizionali e classici. Nella galleria di immagini che trovate qui di seguito potete ammirare alcune di queste prelibate creazioni culinarie che saranno presto disponibili presso il nuovo ristorante a tema Demon Slayer!

In ordine, abbiamo un piatto di sushi ispirato all’Hashira Tengen; una porzione di cotolette di maiale di Hashira Mitsuri, con decorazioni a forma di cuoricini e sakura mochi, il suo dolce giapponese preferito; il gelato del Pilastro degli Insetti Shinobu, con gelatine a forma di farfalle; gnocchi di riso ohagi del Pilastro del Vento Sanemi, il suo cibo preferito in assoluto, accompagnati da castagne candite, shiratama mochi e gelato al matcha; una bevanda allo yogurt e al ribes nero del Pilastro dei Serpenti Obanai; la Sky Blue Soda dell’Hashira Muichiro; tè al latte Hojicha dell’Hashira Gyomei:

Kyojuro, il Pilastro del Fuoco, è uno dei grandi protagonisti del primo lungometraggio di Demon Slayer, Mugen Train, di cui trovate qui la nostra recensione. A lui sono dedicati ben tre voci del menu:

Per chi preferisce i cibi da asporto il ristorante a tema Demon Slayer proporrà anche speciali secchielli per popcorn di Nezuko, con lo snack all’interno condito con un aroma di prugna al miele:

Per quanto riguarda invece altri progetti a tema, ci saranno anche delle montagne russe a tema Demon Slayer e il cast di doppiatori dell’anime fornirà anche una narrazione speciale che farà da sottofondo al viaggio.

Il progetto del ristorante a tema Demon Slayer e della montagna russa a tema inizierà il 17 settembre e durerà fino al 13 febbraio.

Acquistate i numeri del manga originale di Demon Slayer e tanti oggetti collezionabili qui su Amazon!