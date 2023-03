Nel corso degli ultimi trent’anni sono state molteplici le interpretazioni di Batman sul grande schermo, ma a quanto pare una in particolare rimane ancora oggi la preferita dagli americani. Stiamo parlando del cavaliere oscuro portato in scena da Michael Keaton nel film del 1989 diretto da Tim Burton. Un’interpretazione che ha reso l’attore in perfetta simbiosi con il noto eroe dei fumetti DC.

Michael Keaton in una scena di Batman

Michael Keaton è il Batman preferito dagli americani

Il risultato del sondaggio arriva dai dati forniti dalla compagnia Valencia Theater Seating che ha preso in esame oltre 150mila tweet di utenti americani. Keaton è risultato essere il Batman più popolare ottenendo preferenze in 23 stati, seguito da Christian Bale con 18. La classifica è basata su tweet geolocalizzati risalenti agli ultimi tre mesi. Sorpresa per il Batman di Ben Affleck, preferito dagli utenti di 7 stati a quello di Robert Pattinson con soltanto 2. Val Kilmer, George Clooney e Adam West non hanno invece portato a casa alcuna preferenza.

Come mostrato nel trailer ufficiale di The Flash, film in arrivo nelle sale a giugno, Michael Keaton tornerà a indossare i panni del cavaliere oscuro per la prima volta dai tempi di Batman Returns, uscito nelle sale nel 1992. Il suo ritorno nel DC Universe sarebbe dovuto coincidere anche con un cameo in Batgirl, ma il film è stato cancellato dai piani alti della Warner. Archiviati anche i piani per un progetto in live action di Batman Beyond, celebre serie animata andata in onda in America dal 1999 al 2001. Con molta probabilità l’apparizione di Keaton in The Flash sarà una “one shot” dal momento che tra i piani di James Gunn e Peter Safran figura un nuovo cavaliere oscuro che verrà introdotto nel film The Brave and the Bold.