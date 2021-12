Crunchyroll ha pubblicato un trailer dark di L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2, adattamento dell’omonimo manga da poco concluso, scritto e disegnato da Hajime Isayama, sbarcherà su Crunchyroll dal 9 gennaio 2022. In attesa dei nuovi episodi la piattaforma ha pubblicato un intenso trailer che riassume in pochissimo tempo ciò che è accaduto nelle stagioni precedenti.

Un trailer dark di L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2 da Crunchyroll

Sulle note della musica classica Overture 1812 di Čajkovskij, che sdrammatizza i toni cupi e violenti del video, riviviamo tutte le morti più drammatiche della serie, fino alla fine, quando una Sasha direttamente dalla prima stagione dell’anime, fa il classico saluto miliare mangiando una patata.

Qui sotto potete guardare il video:

A proposito de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale

La stagione finale è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 7 dicembre 2020 e il 29 marzo 2021.

Crunchyroll descrive la descrive così:

Sono passati quattro anni da quando il Corpo di Ricerca ha raggiunto la costa, e il mondo sembra diverso ora. Le cose si stanno scaldando mentre il destino del Corpo di Ricerca – e della gente di Paradis – è stato deciso. Tuttavia, Eren è scomparso. Riapparirà prima che le secolari tensioni tra Marleyani ed Eldiani sfocino nella guerra di tutte le guerre?

La prima parte stagione finale è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID, Amazon Prime Video e su Netflix.

L’Attacco dei Giganti: il franchise

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shounen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone è stato pubblicato mensilmente da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

