Un trailer per Forgotten Waters

Solo ieri vi presentavamo Forgotten Waters, gioco in scatola semi-collaborativo ideato da Isaac Vega e J. Arthur Ellis, con i testi del creativo Mr. Bistro. I tre sono famosi reciprocamente per Dead of Winter, Crystal Clans e Mice and Mystics, tutti titoli che, pur non destando clamore, hanno suscitato un certo interesse. L’aggiornamento odierno vede la pubblicazione di un trailer che introduce il sistema di gioco e illustra bene il valore di produzione dell’intero progetto.

Avventuratevi attraverso scenari magici con storie progettate per incoraggiare i giocatori a esplorare e ridere deliziati nell’interagire con il mondo che li circonda. È un gioco in cui ogni scelta può segnare in maniera profonda la trama e in cui i giocatori non vorranno lasciare nulla intentato mentre navigano attraverso ognuna delle avventure. Esplorate località esotiche, razziate navi mercantili e seppellite tesori in posti che non visiterete mai più. A ogni turno i giocatori piazzeranno rapidamente i loro pirati negli spazi azioni, disponendoli nell’ordine della loro infamia. Più un pirata è infame, più selezioni possono vantare. Queste azioni avanzano la storia, generano le risorse necessarie alla ciurma e permettono ai giocatori di gonfiare le proprie statistiche – le quali saranno utili per rendere accessibile l’epilogo migliore per il proprio pirata. L’intuitiva web app regala scenari immersivi e bivi eccitanti senza la noia di dover costantemente sfogliare le pagine del manuale. Un regolamento elegante e snello permette a fino sette giocatori di apprezzare contemporaneamente le strazianti avventure e le grasse risate che li terranno invischiati con costanza in numerose serate di gioco! Forgotten Waters costa $59.95 ed è correntemente disponibile per il pre-ordine, con un rilascio previsto per il 10 aprile 2020. […] Chi pre-ordina direttamente dal sito Plaid Hat Games otterrà uno sconto del 20%. Quindi prenotate la vostra copia già oggi!