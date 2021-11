Un videogioco di Hiro Mashima (Fairy Tail, Edens Zero) diventa un manga

Un videogioco di genere RPG, Game of Nightmares, il cui design è a cura in prima persona di Hiro Mashima, il mangaka dieto l’attuale serializzazione settimanale di Edens Zero e del fortunato Fairy Tail, diventa un manga, ma al momento non ci è dato sapere se l’instancabile autore realizzerà i disegni.

Precisamente, ciò ciò che è certo, è che il manga tratto dal videogioco inizierà il 8 dicembre 2021 e sarà pubblicato all’interno del numero doppio 2-3 del 2022 di Weekly Shonen Magazine (Kodansha). Il manga arriverà contestualmente anche sull’applicazione digitale di Magazine Pocket.

Viene anche precisato, ancora, che dopo il primo capitolo il manga proseguirà la sua corsa principalmente in digitale sull’applicazione citata.

Hiro Mashima sarà anche impegnato con la serializzazione di Edens Zero e agli storyboard del sequel di Fairy Tail, ma in passato ha dato prova di riuscir a mantenere il grande carico di lavoro realizzando più serie in contemporanea, pertanto nulla di strano se l’autore dovesse rientrare nel team di lavoro dell’opera tratta dal suo videogame. Sarà il tempo a definire questo dettaglio.

Edens Zero: manga e anime

A proposito di Edens Zero, il manga è in corso di serializzazione su Weeky Shonen Magazine da giugno 2018 e al momento si compone di 18 Volumi. In Italia la serie è giunta al Volume 11. L’adattamento anime del manga ha avuto inizio il 11 aprile 2021 e si è concluso il 3 ottobre per un totale di 25 episodi. In Italia la serie è visibile su Netflix con sottotitoli dal 26 agosto 2021.

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

Hiro Mashima, autore del manga, è celebre per aver realizzato in precedenza il successo di Fairy Tail tra il 2006 e il 2017. Star Comics in Italia ha pubblicato l’intera serie. Il manga sequel, Fairy Tail: 100 Years Quest, riceverà molto presto un adattamento anime cui dettagli sono disponibili cliccando qui attraverso il nostro precedente articolo.