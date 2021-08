Una clip di Evangelion 3.0+1.0 ci fa sentire il doppiaggio in 11 lingue

Amazon Prime Video ha diffuso una clip di circa 2 minuti che ci mostra diversi spezzoni del film, in un montaggio incalzante, con tutti i diversi doppiaggi che saranno disponibili per Evangelion: 3.0+1.0 Thrice upon a time.

Dopo fin troppi anni di gestazione, finalmente il quarto è ultimo film, che completerà la tetralogia cinematografica di Evangelion, sia prossimo all’uscita in oltre 240 paesi.

Al contrario del film di Demon Slayer “Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train” che ha impiegato oltre 10 mesi per arrivare legalmente da noi, in questo caso il tempo di attesa per l’uscita in Italian non sarà così estenuante.

Evangelion 3.0+1.0 è uscito nelle sale cinematografiche giapponesi solo, si fa per dire, a marzo scorso ed entro questa settimana sarà disponibile su Amazon Prime Video potete già leggere la nostra recensione in anteprima.

Non era mai successo prima che un film anime fosse disponibile in tutto il mondo in così tante lingue contemporaneamente e il trailer celebra questo momento unico nella storia degli anime. Le lingue in cui il film è stato doppiato sono: Giapponese, Francese, Tedesco, Cinese, Spagnolo, Portoghese, Hindi, Coreano, Spagnolo latino americano, Italiano e ovviamente anche Inglese.

Il trailer inoltre mostra come siano avvenute diverse scelte di localizzazione e adattamento tra le diverse lingue, alcune hanno preferito mantenere una linea più vicina possibile all’originale giapponese, come il Tedesco che mantiene i suffissi onorifici giapponesi o il Coreano. Altre invece sembrano essersene distaccate maggiormente come lo Spagnolo.

Evangelion 3.0+1.0 insieme al resto dei film della tetralogia saranno disponibili su Amazon Prime Video fin da Venerdì 13 Agosto.

Evangelion è un fenomeno globale che non si è ancora esaurito dopo anni dalla conclusione della serie animata originale e questo film segnerà la conclusione di un’epoca. Consigliamo di recuperare la serie originale per una visione d’insieme completa su tutta la storia di Shinji Ikari.