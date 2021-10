Pochi giorni fa mi avevamo mostrato il trailer italiano di Halloween Kills (lo trovate in questo nostro articolo dedicato) mentre oggi, grazie alla collaborazione fra Cultura POP e Universal Pictures Italy, vi offriamo una featurette italiana esclusiva di Halloween Kills. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre.

Nella featurette italiana esclusiva di Halloween Kills vediamo alcuni dei protagonisti del film originale tornare 41 anni dopo la pellicola cult. Halloween Kills è infatti il sequel di Halloween (2018) ambientato a sua volta 40 anni dopo l’omonima pellicola cult diretta da John Carpenter. Acquistate la Halloween- Film Collection, il box contenente la saga completa di Michael Myers in 9 Blu-Ray su Amazon.

Eccovi la sinossi di Halloween Kills:

Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.