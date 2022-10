Mancano ancora diversi giorni a Natale è già state pensando a quali film guardare in attesa delle festività? Avete una lista di grandi classici che amate guardare ogni anno ma siete alla ricerca di qualcosa di nuovo? Dalla casa di produzione 87North e dai produttori di Nobody, John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 e Fast & Furious, ecco per voi qualcosa di diverso dal solito: Una notte violenta e silenziosa! Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova produzione in arrivo al cinema a dicembre e godiamoci insieme il trailer ufficiale del film.

Una notte violenta e silenziosa, il trailer

Natale è da sempre un grande momento di condivisione per tutte le famiglie sparse per il globo. Ma cosa potrebbe accadere se a rovinare le feste prendessero parte un gruppo di mercenari?

Nell’attesa di poterlo scoprire, ecco a voi il trailer ufficiale del film.

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour, Vedova Nera, serie Stranger Things) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.

Il cast

Una notte violenta e silenziosa vede nel cast la presenza del vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose) e Cam Gigandet (Senza rimorsi). La lunga lista continua poi con Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).

La produzione

Il film è diretto dal regista norvegese Tommy Wirkola, noto anche per produzioni del calibro di Hansel & Gretel: Witch Hunters e Dead Snow franchise. Per quanto riguarda invece la produzione, troviamo i nomi di Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. Pat Casey e Josh Miller si sono invece occupati della sceneggiatura.

Data di uscita del film Una notte violenta e silenziosa

Una notte violenta e silenziosa farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 1° dicembre 2022.