Dopo il successo ottenuto dal primo film, il sequel di A Violent Night (Una notte violenta e silenziosa) è ufficialmente in sviluppo. Ad annunciarlo ci ha pensato il regista Tommy Wirkola ai microfoni di The Wrap. Nel nuovo film tornerà a bordo David Harbour, star di Stranger Things, nei panni di un violento e non convenzionale Babbo Natale.

Annunciato il sequel di Una notte violenta e silenziosa

Abbiamo tempo a disposizione per realizzare un’ottima sceneggiatura e capire che storia raccontare. Abbiamo già delle idee e ne ho parlato con Pat, Josh e i produttori. Abbiamo mappato quello che vogliamo vedere e come far proseguire quanto raccontato nel primo film.

Questa la sinossi ufficiale di Una notte violenta e silenziosa: Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour, Vedova Nera, serie Stranger Things) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo. Il film è stato diretto dal regista norvegese Tommy Wirkola, noto anche per produzioni del calibro di Hansel & Gretel: Witch Hunters e Dead Snow franchise. Per quanto riguarda invece la produzione, troviamo i nomi di Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. Pat Casey e Josh Miller si sono invece occupati della sceneggiatura.

Una notte violenta e silenziosa vede nel cast la presenza del vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose) e Cam Gigandet (Senza rimorsi). La lunga lista continua poi con Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).