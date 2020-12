Una Poltrona per Due, il classico di Natale è su Italia 1

Domani è la vigilia di Natale e come ormai tradizione torna IL classico di Natale per eccellenza. A partire dalle 21.30 circa su Italia 1 infatti andrà in onda Una Poltrona per Due, la commedia con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis diretta da John Landis nel 1983.

Una Poltrona per Due, la trama

Qualora non abbiate mai visto questo classico, eccovi la trama:

I fratelli Randolph e Mortimer Duke, avidi finanzieri di Filadelfia, si sono messi in testa di voler dimostrare che è l’ambiente a fare l’uomo e non viceversa. Per provarlo decidono di mettere al posto del loro delfino, l’affarista Louis Winthorpe III, un mendicante di colore. Questi si abitua subito alla ricchezza e ha grande successo come uomo d’affari, mentre l’altro si degrada sempre più nei bassifondi. I fratelli hanno vinto, ma i due, accortisi di essere stati usati, preparano la vendetta.

Una Poltrona per Due, qualche curiosità

I protagonisti del film dovevano essere originariamente interpretati da Gene Wilder nel ruolo di Winthorpe e da Richard Pryor in quello di Valentine. Pryor rimase però vittima di un incidente che gli procurò gravi ustioni in diverse parti del corpo e che rese necessario un lungo periodo di riabilitazione, tanto da dover rinunciare alla parte. A quel punto gli sceneggiatori, insieme al regista Landis, presero in considerazione Eddie Murphy, all’epoca conosciuto per le sua partecipazioni al Saturday Night Live; lo stesso Murphy, successivamente, fece pressione affinché la parte di Winthorpe fosse assegnata a un altro attore, piuttosto che a Wilder, perché non voleva essere considerato il rimpiazzo di Pryor nell’ormai celebre duo Wilder-Pryor.

Data l’ambientazione della pellicola, col tempo è diventata una consuetudine della televisione italiana inserire Una poltrona per Due nel palinsesto delle feste natalizie. Fu programmato per la prima volta nel giorno di Natale del 1989 e a partire dal 1997 il film viene trasmesso pressoché regolarmente su Italia 1 la sera della vigilia, rendendolo di fatto un classico moderno della programmazione festiva e continuando, a distanza di decenni, a far registrare ottimi riscontri d’ascolto.